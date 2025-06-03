台灣「非國家」不邀請參加原爆紀念 長崎市長改口：正在研究

日本長崎市長鈴木史朗。（圖擷取自@suzuki46genki 社群平台「X」）

2025/06/03 23:02

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本長崎市每年8月9日都會舉行原爆和平紀念儀式，日前表示不會邀請台灣參加的長崎市長鈴木史朗，2日在例行記者會上透露，已收到台灣方面傳達參加意願，正在研究如何應對，態度似乎有些鬆動。

1945年8月6日和9日，美軍先後對日本廣島和長崎投下原子彈，造成嚴重死傷，兩地每年8月都在原爆當天舉行和平紀念儀式，並邀請各國代表參加。

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2023年10月，以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊爆發衝突，讓以色列成為眾矢之的，去年廣島邀請以色列參加8月6日的和平紀念儀式，遭到反戰人士批評，長崎則因未邀請以色列參加，引發美國不滿，導致日本以外的7大工業國集團（G7）駐日大使缺席抗議，和平紀念儀式被「政治化」的問題浮上檯面。

為解決敏感的政治問題，廣島今年改以「通知函」取代「邀請函」，由各國代表自行判斷是否出席。通知函的發放對象也更為寛鬆，以往未獲邀請的台灣，今年也被列入通知對象，尤其廣島市正積極冾談與台中市締結友好城市，5月中旬廣島市議員訪問台中，向台中市長盧秀燕轉交廣島市長松井一實的親筆邀請函，邀請她出席紀念儀式。

不過，長崎的態度依舊極為消極，市長鈴木史朗上月被問到是否邀請台灣參加時表示，台日目前並無正式邦交，而且台灣並未以國家身分在日本設有大使館，也非聯合國成員，因此不符合邀請條件，不會列入今年的邀請名單中。

然而，鈴木的理由似乎並未獲得日本民眾接受，在網路上引發抨擊。有網友認為，既然稱為和平紀念儀式，就不應該有政治考量，質疑長崎過份在意中國的臉色，才不敢邀台灣參加。有網友還指出，中國總領事館就位於長崎和平紀念公園附近，希望長崎市能拿出勇氣邀請台灣參加。

共同社報導，台灣方面今年首次向長崎提出有意參加和平紀念儀式，鈴木未提及台方意願的具體內容，也未明確表示市府何時給出答覆，僅表示正研究如何應對。

福岡女子大學副理事長飯田和郎，也在日本的電台節目中為台灣發聲。他指出，廣島和長崎遭到原爆時，有很多當時在當地工作或就學的台灣人受難，他們也領有日本政府發放的「被爆者健康手冊」，「日本原水爆被害者團體協議會」（簡稱被團協），去年獲得諾貝爾和平獎時，日本媒體曾以專題報導該協會，其中就曾介紹台灣人王文其醫師奇蹟生還的事例。即使目前在台灣仍存活的受難者僅剩不到10人，但今年是原爆80週年，應該提供機會讓台灣人藉此追悼先人。

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