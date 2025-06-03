南韓總統大選開票中！李在明搶先發表勝選感言 文在寅發文恭賀！

李在明搶先發表勝選感言。（路透）

2025/06/03 23:50

首次上稿 06/03 23:25

更新時間 06/03 23:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統補選今天（3日）舉行投開票，由於尹錫悅先前發動短暫的戒嚴風波重創國民力量黨，讓代表在野共同民主黨參選的李在明一路領先執政黨推派的金文洙。目前開票進度已完成50%，李在明遙遙領先，稍早李在明搶先發表勝選感言。

請繼續往下閱讀...

綜合韓媒報導，目前大韓民國總統補選開票進度完成50%，李在明得票率48.99%，金文洙得票率42.64%，韓媒稱李在明勝選已成定局。稍早李在明搶先發表簡短的勝選感言，「為了不辜負國民的期望，我將竭盡全力履行大家賦予我的重大責任和使命！」前南韓總統文在寅今晚也在臉書率先祝賀李在明當選。

李在明在這次選戰中，主攻韓國民眾最關注的經濟政策。武肺疫情之後，不少南韓民眾對疫後經濟頹勢有感，加上尹錫悅去年12月3日無預警發布僅約6小時的戒嚴，引發政壇動盪、美國川普政府發動對等關稅、半導體競爭問題等，如何振興陷入困境的南韓經濟，成為當前韓國人最關心的議題。

針對美韓貿易談判，李在明主張不必急於達成協議，強調應審慎應對。他同時指出，南韓須發展高科技與再生能源以提振經濟，並承諾將推動「主權AI」，讓民眾能免費使用如ChatGPT般的服務。具體政策方面，李在明誓言將對AI的投資提高到100兆韓元（約合新台幣2.2兆），並為在國內製造和銷售的半導體，提供最高10%的生產稅收抵免。

值得台灣注意的是，李在明的立場一向被視為親中，過去曾多次表示，沒必要插手台海衝突，近期受訪時被問到若中國武力犯台，是否願意協助台灣，李在明回應稱「等外星人入侵地球的時候，我才會思考這個問題」，因此他上任後的對中外交方針，引發不少人質疑擔憂。

至於朝鮮半島局勢和與日本的關係，李在明長期以來都對韓美同盟抱持懷疑，強調要與北韓有來往，也曾嚴厲批評尹錫悅跟日本和解。但這次總統補選選戰，李在明為爭取更多中間選民支持，聲稱他當選後會繼續跟美國、日本進行三邊合作，而華府將這段合作關係，視為對抗中國及北韓的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法