澤倫斯基：烏克蘭已獲邀參加6月北約峰會

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭已獲邀參加荷蘭海牙召開的北大西洋公約組織峰會。（美聯社）

2025/06/03 22:44

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已獲邀參加本月稍晚在荷蘭海牙召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會。他先前示警，這場峰會若少了烏克蘭，會是俄羅斯的一個「勝利」。

法新社報導，北約成員國領袖將在24至26日齊聚海牙，峰會議程預料將聚焦在俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，以及美國總統川普（Donald Trump）對盟邦提出的提高國防支出要求。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面後表示：「我方獲邀參加北約峰會。我認為這很重要。」

由於川普重返白宮後，烏克蘭能否獲得至關重要的軍事援助變得不確定，因此基輔正在尋求鞏固從歐洲獲得的支持。

澤倫斯基上週表示：「北約峰會若烏克蘭不在場，將會是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的一個勝利，但不是對烏克蘭而是對北約（的勝利）。」

澤倫斯基希望在俄烏達成停火或和平協議的情況下，北約能提供烏克蘭安全保證；但莫斯科已表示對此「無法接受」。

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