前美國防部助理部長呼籲 美日澳菲締結集體防衛條約抗中

美澳日菲防長於新加坡防衛論壇「香格里拉對話」期間召開多邊會議。（歐新社）

2025/06/03 21:56

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普上任後，持續將戰略重心聚焦在印度—太平洋地區與中國的對抗。五角大廈前高階官員撰文呼籲，為了嚇阻北京軍事野心，建立美國、日本、澳洲、菲律賓四方集體防禦條約有其必要和迫切性。

前總統拜登任內擔任國防部印太事務助理部長的瑞特納，投書美知名外交刊物「外交事務」，主張中國正逐漸具備透過武力重塑亞洲版圖的能力，「由美國在亞洲組建一個集體防禦條約的時機已到」、「數十年來，這類條約無可能也無需要。直到今日，面對來自中國與日俱增的威脅，既切實可行也勢在必行」。

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瑞特納指出，北京專注滿足中國國家主席習近平「中華民族的偉大復興」的想像，包括統一台灣和主宰南海，削弱由美國領導的同盟，重塑區域秩序。

瑞特納說，若中國的意圖成功，將會產生出一個由中國引領的秩序，美國的力量將被削減至一個弱化的大陸強權的水準，且沒有能力全面掌握或領導世界最重要的市場和科技領域。鑒於中國挑戰的急迫性，「美國承受不起等待所有夥伴完美同步的時間」。

但瑞特納表明，依照現行美國政策，將台灣納入集體防禦條約「不可能也不適當」，亦不會被其他條約中的成員國接受。歐洲盟友則是在政治上和軍事上尚未做好準備，但在不同情勢下，不排除做為未來考量選項。

瑞特納另向「南華早報」說明，美日澳菲為當前在中國挑戰議題上最為一致，應對上也已具備深度集體軍事合作的四個國家，且小規模集體防禦條約，較日本首相石破茂去年提出的「亞洲北約」概念更加可行。

瑞特納提出三項因素。首先是美國盟友的一致性更甚以往；二為美國盟友間的聯合行動程度前所未見；三是對美國盟友在和平與安全層面做出更多貢獻的需求逐漸增加。

雖然讚賞拜登政府採取歷史性步驟，以全新方式串聯盟友，瑞特納仍認為現行的架構過於鬆散，「有需要形成一個更正式的共同防衛條約嚇阻來自中國日益增長的威脅」。

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