李在明勝利在望 共同民主黨：反映民眾渴望國家正常化

共同民主黨成員齊聚觀看開票，眾人懷抱信心。（彭博）

2025/06/03 21:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓歷經短暫戒嚴風波後的總統補選3日晚間結束投票，出口民調初步顯示共同民主黨候選人李在明將大獲全勝。對此，該黨國會黨鞭（院內代表）朴贊大直言，選舉結果反映「民眾渴望國家正常化」的願望。

南韓《中央日報》英文版報導，共同民主黨選委會常任共同主席、該黨國會黨鞭（院內代表）朴贊大在出口民調公布後接受MBC採訪指出，選舉結果反映「民眾渴望國家正常化」的願望，並指李在明勝選的最重要因素，正是民眾投票對前總統尹錫悅及其「叛亂」同謀進行審判，現在民眾寄望李在明恢復「被尹錫悅政府摧毀的經濟和民生」。

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與此同時，扛下遭彈劾前總統尹錫悅「戒嚴」陰影的執政國民力量黨，雖亟欲力挽狂瀾，但出口民調顯示該黨候選人金文洙將敗選。該黨選委會常任共同主席羅景垣則向KBS表示，出口民調結果「相對令人震驚」，但去年國會大選的出口民調與實際結果有很大差距，將靜待大選最終結果。

李在明和金文洙都承諾要改變南韓，指南韓在甫崛起成為新興民主國家和工業強國時建立的政治體制和經濟模式已不再適用。兩人在創新和技術投資方面的建議經常重疊，但李在明主張更加公平，並幫助中低收入家庭，金文洙則主張給予企業更多自由，使其免受監管和勞資糾紛困擾。

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