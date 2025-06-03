驚悚慎入！中國廣東大樓突有人頭被扔下 官方通報讓外界篤定有鬼

中國廣東深圳近日發生一起驚悚案件，一顆女性人頭從市中心一幢大樓上被扔下。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/03 22:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東深圳近日發生一起驚悚案件，一顆女性人頭從市中心一幢大樓被扔下，掉落在大街上，嚇壞不少路人。網路盛傳該案是因拖薪、欠薪引發的凶殺案，但當地警方今天（3日）通報稱，女子是輕生墜樓導致身首異處，並非網傳原因，但通報曝光反倒引發更多質疑。

旅義華僑作家李穎今天在X平台分享相關影片和照片 表示昨天有人在深圳龍華區新區大道上的「新龍大廈」外目擊恐怖經過，一顆女性人頭從大廈樓上被丟下來，直接砸到了大街上，畫面相當血腥。相關影像曝光後隨即引發熱議，大多數網友都認為這是一起殘忍凶殺案，還有傳聞稱與欠薪有關。

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深圳公安今天發布警情通報證實事發於2日上午9點多，死者為21歲陳姓女子。但警方宣稱，此案並非網傳與欠薪有關，而是陳女「患病」輕生，墜樓時身體遭受碰撞導致身首異處。

深圳公安通報內容：「經現場勘查、走訪調查、視頻排查證時，陳女於6月1日從外省來深圳，6月2日7時30分許，陳女步行至該大廈，獨自乘電梯到30樓徘徊停留。8時51分，陳女自行翻閱樓梯間窗戶，墜落過程中身體碰撞6樓平台的圍牆邊緣，導致軀體受損分離。」

「據調查，陳女曾在居住地醫院確診精神障礙疾病並接受治療。目前已確認陳女輕生，排除刑事案件。善後工作正進一步進行中。公安機關呼籲，為尊重逝者，請勿傳播未經證實消息和現場圖片影片，避免對逝者家屬造成二次傷害。」

可該通報曝光後，反倒引來更多質疑，「又是精神病？」、「總之又是一起中國式自殺，之前江蘇常州一律師死在家中，身中30餘刀、氣管被割斷、後頸被砍傷，警方調查也說是自殺」、「影片就只有看到一顆頭在路邊，剩餘遺體在哪？你告訴我怎麼能摔成這樣？」、「一看就知道是在騙人遮掩真相」、「如果是下墜過程分離，現場一定滿地血，現場沒有看到明顯血跡，肯定是事前被人家斷頭後單獨扔下的」。

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