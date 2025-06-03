南韓大選出口民調 李在明幾乎全面領先 20歲族群支持度低

南韓中央選舉委員會3日晚間啟動總統大選計票，預計翌日早上6時才會完成。（歐新社）

2025/06/03 21:06

相關新聞請見︰

李在明勝利在望 共同民主黨：反映民眾渴望國家正常化

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓歷經短暫戒嚴風波後的總統補選3日晚間結束投票，媒體公布出口民調皆顯示，在野的共同民主黨候選人李在明以逾50％的得票率遙遙領先對手，篤定成為新一任總統。從得票組成來看，李在明幾乎在所有行政區都領先，並獲得30至50歲族群青睞，但在60、70歲及20歲族群的支持度較弱。

請繼續往下閱讀...

根據南韓三大電視台KBS、MBC和SBS在投票結束後公布的出口民調結果，本次大選投票率約78％，李在明預估得票率為51.7％；執政的國民力量黨候選人金文洙為39.3％；改革新黨候選人李俊錫7.7％；民主勞動黨候選人權英國1.3％。

李在明料成南韓1987年民主化並恢復總統直選後，第2位得票率過半的總統候選人；首位是2013年當選、2017年因貪腐、濫權等多案遭彈劾的朴槿惠。李在明也將是朴槿惠以來，首位所屬政黨同時控制國會的總統。

KBS電視台數據顯示，從地區來看，李在明在幾乎所有行政區皆領先，但在保守派票倉東南部地區仍由金文洙佔優勢。按性別分類，無論男、女性皆更青睞李在明，女性尤甚。從年齡來看，李在明在60歲及70歲族群不敵金文洙，但在30歲、40歲和50歲族群的支持度皆排第一。

至於18至29歲男性選民中，37.2％支持李俊錫，36.9％支持金文洙，李在明則敬陪末座、支持度僅24％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法