為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓大選出口民調 李在明幾乎全面領先 20歲族群支持度低

    南韓中央選舉委員會3日晚間啟動總統大選計票，預計翌日早上6時才會完成。（歐新社）

    南韓中央選舉委員會3日晚間啟動總統大選計票，預計翌日早上6時才會完成。（歐新社）

    2025/06/03 21:06

    相關新聞請見︰

    李在明勝利在望 共同民主黨：反映民眾渴望國家正常化

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓歷經短暫戒嚴風波後的總統補選3日晚間結束投票，媒體公布出口民調皆顯示，在野的共同民主黨候選人李在明以逾50％的得票率遙遙領先對手，篤定成為新一任總統。從得票組成來看，李在明幾乎在所有行政區都領先，並獲得30至50歲族群青睞，但在60、70歲及20歲族群的支持度較弱。

    根據南韓三大電視台KBS、MBC和SBS在投票結束後公布的出口民調結果，本次大選投票率約78％，李在明預估得票率為51.7％；執政的國民力量黨候選人金文洙為39.3％；改革新黨候選人李俊錫7.7％；民主勞動黨候選人權英國1.3％。

    李在明料成南韓1987年民主化並恢復總統直選後，第2位得票率過半的總統候選人；首位是2013年當選、2017年因貪腐、濫權等多案遭彈劾的朴槿惠。李在明也將是朴槿惠以來，首位所屬政黨同時控制國會的總統。

    KBS電視台數據顯示，從地區來看，李在明在幾乎所有行政區皆領先，但在保守派票倉東南部地區仍由金文洙佔優勢。按性別分類，無論男、女性皆更青睞李在明，女性尤甚。從年齡來看，李在明在60歲及70歲族群不敵金文洙，但在30歲、40歲和50歲族群的支持度皆排第一。

    至於18至29歲男性選民中，37.2％支持李俊錫，36.9％支持金文洙，李在明則敬陪末座、支持度僅24％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播