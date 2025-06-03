普廷要求全面撤軍、放棄加入北約 基輔強烈反彈

6月2日，俄烏和談於伊斯坦堡舉行同日，烏克蘭士兵在哈爾科夫前線向俄軍開火。（法新社）

2025/06/03 20:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯提出嚴苛停火條件的情況下，俄烏雙方2日於土耳其伊斯坦堡舉行第二輪直接和談。儘管雙方完成新一輪戰俘交換協議，但距離全面停火仍遙遙無期。俄方堅稱，除非烏克蘭接受莫斯科的停火條件，否則戰事將持續推進。

根據俄方代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）說法，俄羅斯已向烏克蘭遞交一份分為和平與停火兩部分的備忘錄，並要求基輔放棄加入北約的計畫，並從俄軍實際控制的四個烏克蘭地區全面撤軍。這些條件無異於要求烏方投降，引發基輔強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部長、首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）則堅持要求「無條件全面停火」，並在會中提交俄方一份被強行帶離烏克蘭的兒童名單，要求立即返還。基輔亦強調，戰後不得對烏軍武力施加限制，並拒絕承認俄方對任何烏克蘭領土的主權聲索。

這場和談是在烏軍1日對俄羅斯境內多個戰略空軍基地，展開大規模無人機攻擊後召開。基輔聲稱成功摧毀至少40架俄軍轟炸機，包括可攜核武的圖-95與圖-22M3，並重創俄軍位於西伯利亞與極東地區的多處空軍基地。俄國防部僅證實有「少數」飛機受損，但多位俄國軍事博主則呼籲，政府對烏克蘭發動強力報復。

雖然會談成果有限，但雙方同意籌備針對重傷戰俘及25歲以下士兵的下一輪戰俘交換。烏克蘭也建議本月稍後再舉行新一輪會談。儘管如此，和談氣氛依舊低迷。俄方明言戰事與談判將同步進行，並聲稱若基輔不接受條件，將繼續推進戰線。

《法新社》指出，目前俄軍已控制約11萬平方公里烏克蘭領土，相當於美國俄亥俄州的面積。雙方雖在伊斯坦堡接連兩次舉行談判，但除交換戰俘外，和平前景仍未見曙光。川普曾警告，若普廷拒絕讓步，美國可能祭出更嚴厲制裁。各方焦點已轉向是否能促成第三輪領袖層級的直接會晤，以突破僵局。

美國總統川普持續推動俄烏停火，白宮2日表示，川普對與俄、烏領袖舉行三方峰會「持開放態度」。土耳其總統艾多根也提議本月稍晚在伊斯坦堡或安卡拉舉行會談。但克里姆林宮發言人佩斯科夫3日表示，三方峰會「在可見的未來內不太可能」，並稱只有在俄烏談判代表達成協議後，才可能召開。。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法