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    有洋蔥！泰國6歲癌末男童「死前想看彈跳豬」 動物園暖舉感動眾人

    一名罹患癌症末期、年僅6歲的泰國男童，向家人表示希望在生命最後時光，能親眼看到最喜歡的彈跳豬，園方得知此事後，立即安排男童入園參觀，溫馨故事令許多人為之動容。（圖擷取自「ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง」臉書粉專）

    一名罹患癌症末期、年僅6歲的泰國男童，向家人表示希望在生命最後時光，能親眼看到最喜歡的彈跳豬，園方得知此事後，立即安排男童入園參觀，溫馨故事令許多人為之動容。（圖擷取自「ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง」臉書粉專）

    2025/06/03 21:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來自泰國的侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），因天生自帶各種搞怪迷因神情與爆紅，成為深受全球民眾喜愛的動物明星。近來一名罹患癌症末期、年僅6歲的泰國男童，向家人表示希望在生命最後時光，能親眼看到最喜歡的彈跳豬，園方得知此事後，立即安排男童入園參觀，溫馨故事令許多人為之動容。

    目前11個月大的彈跳豬，與家人們一起住在泰國中部春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo），平時飼育員會透過官方社群帳號「彈跳豬與夥伴們（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）」，分享彈跳豬的各種趣味照片與日常生活。昨（2）日，飼育員分享彈跳豬與一名罹癌小粉絲之間的感人故事，吸引各界關注。

    根據飼育員透露，園方去年底接到醫療團隊聯繫，表示有一名叫奧拓（Auto）、罹癌末期的6歲男童，希望能在自己離世前，親自到園內觀看彈跳豬。對此，園長告知醫療團隊，奧拓可以隨時入園參觀，之後院方安排奧拓在泰國新年假期後到綠山野生動物園參觀，儘管當天人潮十分擁擠，工作人員仍努力協調，讓奧拓能近距離觀賞。

    令人感動的是，平時大多在躲水中睡覺或到處跑來跑去的彈跳豬，在醫療團隊陪同奧拓一起入園參觀當天，竟異常安靜地與母親一起停留在觀賞區，讓眾人嘖嘖稱奇。根據飼育員形容，奧拓是一個活潑開朗、溫柔親切的孩子，不過他在參觀結束後，竟「背叛」了彈跳豬，開心地在園內商店挑選了一隻水豚娃娃作為紀念品。

    儘管園方與醫療團隊一起合力完成奧拓的心願，並讓奧拓在參觀期間沒有任何一刻感到悲傷，然而他的病情仍持續惡化，並在日前不幸病逝，園方為此向奧拓家人表達哀悼，也感謝所有支持與關心這個家庭的朋友。這段溫馨故事曝光後，網友們除了對園方的體貼與善心深受感動，也紛紛向奧拓與他的家人們獻上慰問與祝福。

    來自泰國的侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），因天生自帶各種搞怪迷因神情與爆紅，成為深受全球民眾喜愛的動物明星。（資料照，歐新社）

    來自泰國的侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），因天生自帶各種搞怪迷因神情與爆紅，成為深受全球民眾喜愛的動物明星。（資料照，歐新社）

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