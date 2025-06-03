強化戰略連結！格陵蘭軍事指揮權限 將由美國北方司令部接手

美國副總統范斯三月間視察位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地。（路透）

2025/06/03 19:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈計劃調整對格陵蘭的軍事指揮權限，將其從歐洲司令部（EUCOM）移轉至負責北美安全的北方司令部（USNORTHCOM），以強化該島與美國的戰略連結。此舉象徵性地向外界傳達，川普總統對北極地區、尤其是格陵蘭的高度關注並未減弱，並可能成為其擴大飛彈防禦網的關鍵一步。

美國政治新聞網站《Politico》2日報導，根據國防部官員與知情人士透露，此變更最快本週內宣布，將使格陵蘭不再隸屬歐洲指揮鏈，而改由負責美國本土、加墨合作與飛彈防禦的北方司令部管理。儘管丹麥與自治的法羅群島仍將留在歐洲司令部轄下，格陵蘭的分離安排，勢必引發北約與歐洲盟邦的政治關切。

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川普在任內曾公開表示有意購買格陵蘭，雖遭丹麥政府明確拒絕，但他多次重申格陵蘭對美國安全具有關鍵戰略價值，特別是可用來監控中國與俄羅斯的北極活動，並部署雷達強化「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統。美軍位於格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），擁有五角大廈最北的深水軍港，長期扮演美國北極軍事前哨角色。

今年三月，美國副總統范斯（JD Vance）與時任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）訪問該基地，范斯更呼籲格陵蘭「與美國達成協議」，表示「加入美國的安全傘，遠比依賴丹麥來得安全得多」。美方的立場與行動，已引起丹麥與歐洲官員警覺。

根據規劃，納入北方司令部後，美方可望在格陵蘭增設更多雷達與感測器，並強化與加拿大的北極防衛整合。此舉也使格陵蘭在白宮與五角大廈的政策順位上，與丹麥日益分離。

雖然丹麥政府今年初曾宣布將額外投入20億美元（約新台幣600億元）於格陵蘭安全建設，試圖回應美方安全顧慮，但川普近日接受NBC訪問時，仍不排除以武力控制格陵蘭的可能性，強調「我們非常需要格陵蘭」。北約秘書長呂特（Mark Rutte）亦坦言，北約在北極的涉入正逐步升高，美國對中俄活動的關注是「正向發展」。

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