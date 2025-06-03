英名校利物浦大學與中國合辦學校 遭踢爆與受制裁實體關係密切

與利物浦大學有合作關係的利物浦皇家大學醫院。（路透）

2025/06/03 19:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》3日報導，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）調查發現，英國首屈一指的利物浦大學與中國西安交通大學合作興辦的「西交利物浦大學」（XJTLU），與受美國和歐盟制裁的諸多中國和俄羅斯實體有密切聯繫，涉及國防、關鍵技術、科技轉移、商業化和產業發展等，且許多研究成果兼具民生和軍事用途，這凸顯在新的地緣政治競爭時代，學術交流與合作的難處。

西交利大成立於2006年，是中國近十年來與美國、歐洲、英國、澳洲等國合作成立的眾多中外合作院校之一，也是中國最大的中外合作大學，學生約2.5萬人，教職員約1000人，規模與利大相當。雖然利大聲稱從未從西交利大學生身上獲取收入，但許多西交利大學生在最後兩個學年都會到利大就讀，直接向利大繳交學費。

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值得注意的是，西安交大與中國國防部和國防產業關係密切，利大也與英國國防機構有諸多聯繫，更在去年9月獲得「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）首屆電子戰創新挑戰賽優勝。

利大還曾獲得歐盟和美國政府的資助，其中包括美國空軍和聯邦調查局（FBI）。據了解，西交利大是在中國與西方國家關係尚佳時成立，當時中俄尚未建立「無上限」戰略夥伴關係，也少有政府意識到部分關鍵新興技術，對於自身社會、經濟和國家安全有著重要戰略意義。

然而，西交利大與許多被美國或歐盟制裁的對象合作。例如，去年11月，西交利大成立「中俄人文合作暨發展中心」，由中俄雙方共同派員擔任中心主任，但俄方主任謝苗諾夫（Artem Semenov）是莫斯科地區政府顧問，也是俄國外交部轄下獨立國協事務、海外僑胞暨國際人文合作署（Rossotrudnichestvo）公共諮詢委員會成員，而該署早在2022年就被歐盟制裁，被視為克里姆林宮軟實力和混合影響力的主要國家機構。

去年4月，西交利大與無錫的國家超級計算中心建立研究合作夥伴關係，但該中心也早在2021年4月就因參與中國軍隊現代化計畫和大規模殺傷性武器計畫，被美國商務部列為7間遭制裁的中國超級電腦公司之一。

此外，西交利大在2019年成立專注於先進半導體研發的晶片學院，創始合作夥伴之一中國科學院「上海微系統與信息技術研究所」則在去年被美國列入黑名單，禁止美企未經許可向其出口技術。

雖然利大校長瓊斯（Tim Jones）列席西交利大董事會，但利大強調該校與西交利大的中俄中心或受美歐制裁的機構沒有任何關係，並補充說西交利大是一個獨立的中國法人實體，可在「中國法律範圍」自行選擇合作夥伴。

利大也補充道，該校已建立健全的治理流程，確保對西交利大各項活動進行適當監督，包括教學及雙方在研究領域的合作。

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