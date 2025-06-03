中國全球好感度首度超越美國 美媒狠酸：川普關稅讓中國再次偉大！

美國「晨間諮詢公司」發布報告指出，中國的全球好感度首度超越美國。（歐新社）

2025/06/03 20:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國「晨間諮詢公司」（Morning Consult）近日發布一份民調報告指出，美國全球好感度在川普（Donald Trump）對各國揮出「對等關稅」大刀後急遽下滑，反觀一直以來好感度呈「負數」的中國則攀升，首次超越美國。有美媒狠酸，川普根本不是讓「美國再次偉大」，而是讓「中國再次偉大」！

根據美媒《Axios》報導，晨間諮詢公司上個月向加拿大、法國、俄羅斯、日本、英國等共41個國家民眾發起針對美中兩國的好感度調查，顯示美國的聲譽在川普上任後出現下滑趨勢，尤其在他4月2日宣布對其他國家祭出對等關稅後，下滑狀況加劇。

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數據顯示，去年一整年美國淨好感度（持正面看法受訪者比例減去持負面看法受訪者比例）平均都超過20，但截至今年5月底，美國已暴跌至-1.5。反觀中國的淨好感度，從去年年初的「負數」一路攀升，今年3月初首次超越美國，目前達8.8。

晨間諮詢公司分析，這是因為川普對他國採取強硬態度，發言太以自我為中心，特別是他的關稅政策讓絕大多數國家對美國的看法惡化。而中國是唯一公開與美國硬幹的國家，拉高對美關稅與美叫板，在各國對美好感度下降的同時，對中國的看法也跟著改善。

《Axios》狠酸，川普整天高喊「讓美國再次偉大」，但他的貿易政策事實上「正讓中國再次偉大」，整體聲譽下降已經為美國帶來經濟損失，川普政府的政策正導致外國遊客減少，甚至美元貶值。

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