習近平神隱14天！中共最大黨媒頭版罕見「消失」 專家揭詭異處

中國國家主席習近平失勢傳聞四起。（路透）

2025/06/03 21:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南海政治鬥爭持續受到外界關注，近年多名原本被視為中國國家主席習近平人馬、心腹等高層相繼因涉入「違紀違法」落馬，習近平失勢傳聞甚囂塵上。而今又有人注意到，截至本週二（3日），習近平已長達2個禮拜沒公開露面，按例5月底舉行的政治局會議，至今也未見中國媒體有相關報導，且本月初中共黨媒罕見連續2天，沒有在頭版刊登有關習近平的新聞，引發外界揣測。

根據《大紀元》報導，近期有不少關注中南海情勢的評論員發現，習近平截至今天為止，已有14天未公開露面，上次現身露臉是5月20日到河南省洛陽考察，之後只「現聲」與其他國家元首通話，分別是5月22日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、5月23日與德國總理默茨（Friedrich Merz），而這2次「現聲」通話的消息，都是由中官媒《新華社》對外公布。

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值得注意的是，有關習近平的消息，向來都占盡中共最大黨媒《人民日報》頭版，不過該報在5月底前就已連續多天沒有出現習近平的肖像照，僅文字報導；本月2日和3日，習近平的新聞，更罕見直接在頭版消失整整2天。另一方面，中共中央政治局按例，每個月底會召開一次會議，但5月的政治局會議，至今都未見有中媒報導。

中共官媒報導國家領導人的版面變化，一直以來都是外界窺探中共內部政治的重要窗口之一，在海內外盛傳習近平失勢之際，本人神隱2週、最大黨媒未刊登其消息，自然引發外界揣測。美國中國問題專家、電視名嘴章家敦今天就在X平台，轉發遭受中共迫害逃亡海外作家曾錚的貼文，提到習近平在黨媒頭版「徹底消失」的事，直呼「習近平從《人民日報》上消失，顯示他已經失去權力！」

旅美時事評論員唐靖遠表示，習近平神隱10多天，背後也許有不尋常的事情在發生，如果習近平的權力處於一個正常的狀態，黨媒一定會對有關於他被架空、失勢等傳聞做出反應，加強宣傳習近平的地位，以彰顯其掌權並未出問題，所以他認為這次中南海肯定出了一些變故。

目前旅居加拿大、YT訂閱逾158萬人的知名時評人文昭，今天則上傳影片談論此一現象。針對5月政治局例行會議，迄今沒有相關報導這件事，他指出，雖然政治局每個月的會議，並不是每一次都有公開報導，但95%以上有，因此這次罕見沒有報導值得關注。文昭認為沒有報導有2種可能，第一個是5月份中央政治局根本就沒有開會，第二個則是雖然有開會，但不選擇公開報導。

文昭接著說：「在以往的情況下，沒有公開報導的政治局會議，基本上都是實際開了會，但是（內容）不適合報導。但是這一回呢，我就不確定了，因為以往的政治局會議『跳票』」，從來沒有伴隨著習近平長時間消失這種情況，而且是在（習近平失勢）謠言盛傳的情況下。」

其實這不是習近平第一次神隱引發外界討論，文昭指出，在此之前習近平隱身最長的時間是2個星期左右，發生過2次，分別是2012年十八大召開之前，當時官方解釋稱習近平游泳拉傷在家靜養，但熟悉中南海政局的知情人士透露，當時習近平威脅黨內元老，要求全面把黨政軍權全部給他，就這樣僵持了2週，直到元老答應其要求；另一次隱身則是去年7月29日到8月中旬，不過那段期間正好是「北戴河會議」會期，他神隱也是正常。

而這次習近平神隱之所以詭異，文昭表示，因為習近平前兩次長時間隱身，都是在他消失一段時間後才有類似傳言，但這一次是在傳言四起之後才隱身，諸如黨內大老逼他下台、現任中共中央軍委張又俠講話批習、胡錦濤放狠話嗆習等不利傳聞鬧得沸沸揚揚之際，習近平應該是頻繁露面安定人心，但這次他卻隱身整整2週，確實有異。

Xi Jinping’s disappearance from People’s Daily is an indication he has lost power. https://t.co/rj8hHeKO5T — Gordon G. Chang （@GordonGChang） June 2, 2025

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