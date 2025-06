習近平神隱14天！中共最大黨媒頭版罕見「消失」 專家揭詭異處

2025/06/03 21:19

〔即時新聞/綜合報導〕中南海政治鬥爭持續受到外界關注,近年多名原本被視為中國國家主席習近平人馬、心腹等高層相繼因涉入「違紀違法」落馬,習近平失勢傳聞甚囂塵上。而今又有人注意到,截至本週二(3日),習近平已長達2個禮拜沒公開露面,按例5月底舉行的政治局會議,至今也未見中國媒體有相關報導,且本月初中共黨媒罕見連續2天,沒有在頭版刊登有關習近平的新聞,引發外界揣測。

根據《大紀元》報導,近期有不少關注中南海情勢的評論員發現,習近平截至今天為止,已有14天未公開露面,上次現身露臉是5月20日到河南省洛陽考察,之後只「現聲」與其他國家元首通話,分別是5月22日與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、5月23日與德國總理默茨(Friedrich Merz),而這2次「現聲」通話的消息,都是由中官媒《新華社》對外公布。

值得注意的是,有關習近平的消息,向來都占盡中共最大黨媒《人民日報》頭版,不過該報在5月底前就已連續多天沒有出現習近平的肖像照,僅文字報導;本月2日和3日,習近平的新聞,更罕見直接在頭版消失整整2天。另一方面,中共中央政治局按例,每個月底會召開一次會議,但5月的政治局會議,至今都未見有中媒報導。

中共官媒報導國家領導人的版面變化,一直以來都是外界窺探中共內部政治的重要窗口之一,在海內外盛傳習近平失勢之際,本人神隱2週、最大黨媒未刊登其消息,自然引發外界揣測。美國中國問題專家、電視名嘴章家敦今天就在X平台,轉發遭受中共迫害逃亡海外作家曾錚的貼文,提到習近平在黨媒頭版「徹底消失」的事,直呼「習近平從《人民日報》上消失,顯示他已經失去權力!」

旅美時事評論員唐靖遠表示,習近平神隱10多天,背後也許有不尋常的事情在發生,如果習近平的權力處於一個正常的狀態,黨媒一定會對有關於他被架空、失勢等傳聞做出反應,加強宣傳習近平的地位,以彰顯其掌權並未出問題,所以他認為這次中南海肯定出了一些變故。

目前旅居加拿大、YT訂閱逾158萬人的知名時評人文昭,今天則上傳影片談論此一現象。針對5月政治局例行會議,迄今沒有相關報導這件事,他指出,雖然政治局每個月的會議,並不是每一次都有公開報導,但95%以上有,因此這次罕見沒有報導值得關注。文昭認為沒有報導有2種可能,第一個是5月份中央政治局根本就沒有開會,第二個則是雖然有開會,但不選擇公開報導。

文昭接著說:「在以往的情況下,沒有公開報導的政治局會議,基本上都是實際開了會,但是(內容)不適合報導。但是這一回呢,我就不確定了,因為以往的政治局會議『跳票』」,從來沒有伴隨著習近平長時間消失這種情況,而且是在(習近平失勢)謠言盛傳的情況下。」

其實這不是習近平第一次神隱引發外界討論,文昭指出,在此之前習近平隱身最長的時間是2個星期左右,發生過2次,分別是2012年十八大召開之前,當時官方解釋稱習近平游泳拉傷在家靜養,但熟悉中南海政局的知情人士透露,當時習近平威脅黨內元老,要求全面把黨政軍權全部給他,就這樣僵持了2週,直到元老答應其要求;另一次隱身則是去年7月29日到8月中旬,不過那段期間正好是「北戴河會議」會期,他神隱也是正常。

而這次習近平神隱之所以詭異,文昭表示,因為習近平前兩次長時間隱身,都是在他消失一段時間後才有類似傳言,但這一次是在傳言四起之後才隱身,諸如黨內大老逼他下台、現任中共中央軍委張又俠講話批習、胡錦濤放狠話嗆習等不利傳聞鬧得沸沸揚揚之際,習近平應該是頻繁露面安定人心,但這次他卻隱身整整2週,確實有異。

