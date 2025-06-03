酒後「秀特技」 烏克蘭馬戲團女演員摔落無邊際泳池身亡

烏克蘭籍馬戲團特技員維蘿妮卡從15公尺高的無邊際泳池墜落身亡。（本報合成，擷取自Kobzova Veronika/FB）

2025/06/03 18:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國觀光勝地普吉島近日發生遊客墜落事故，一名28歲烏克蘭籍女遊客日前疑似酒後失足，從飯店三樓高的無邊際泳池邊緣墜落，儘管緊急送醫仍回天乏術。死者身分曝光後引發關注，她來自當地知名的馬戲團世家，親屬悲痛證實噩耗。

綜合外媒報導，這起事件發生在5月31日凌晨，泰國警方接獲通報指出，一名烏克蘭女子維蘿妮卡（Veronika Kobzova）在普吉島查龍區一處別墅屋頂墜樓，雖迅速送往醫院搶救，仍因頭部與下巴重創，於一小時內宣告不治。

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目擊者透露，維蘿妮卡當時與友人飲酒作樂，竟站上無邊際泳池邊緣沿著走動，疑似試圖表演特技，沒想到腳步一滑，從約15公尺高處摔進飯店旁的巷道內。她的男友與朋友見狀立即趕往查看，場面一度陷入混亂。

警方目前排除他殺可能，已將遺體送往瓦奇拉醫院進行驗屍，並通知烏克蘭大使館協助後續事宜。

維蘿妮卡來自烏克蘭知名「科布佐夫馬戲團」，她的叔叔、馬戲團創辦人米科拉（Mykola Kobzov）對外證實此事，悲痛表示「我的侄女在一次悲劇事故中離世。她從15公尺高的地方墜落，一個年輕、美麗、成功的女孩，卻這樣消逝，我們全家都陷入哀痛」。

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