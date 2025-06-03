悚！想探視小孩被拒 28歲中國家暴女竟砍死日本育幼院職員

一名有家暴前科的28歲中國籍女子，試圖進到佐賀縣當地一間兒童福利設施內探視小孩，最終因不符規定被拒，未料女子竟而持菜刀砍死現場女職員。（圖擷取自@minnagenki0401 社群平台「X」）

2025/06/03 19:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自去年6月起，頻傳中國人暴力攻擊與殺害日本人的血腥事件發生，引起日本民眾擔憂。佐賀縣當地一間兒童福利設施，在今年5月底發生一起駭人聽聞的命案，一名有家暴前科的28歲中國籍女子，試圖進到設施內探視小孩，最終因不符規定被拒，未料女子竟憤而持菜刀砍死現場女職員，目前已被警方逮捕。

綜合日媒報導，位在佐賀縣佐賀市的乳兒院（類似台灣的育幼院）「みどり園」，在今年5月31日下午向警方報報案，指出有一名女子持刀攻擊職員，當警消趕到現場時，55歲的女性職員川原千惠中多刀倒地，雖然被緊急送醫搶救，但因傷勢過重不治身亡。至於持刀犯案的女子，則當場被警方依涉嫌殺人等罪行逮捕。

請繼續往下閱讀...

根據警方調查，犯案兇嫌為中國籍的28歲女子李綽楹（別名平田ミル），與丈夫育有1子。今年5月12日，李女被幼稚園職員通知孩子出現發燒症狀，請她帶孩子回家休養，未料她竟對幼稚園職員口出惡言，還痛斥孩子「滾去一邊」、「不需要你」，其言語暴力行為引起幼稚園職職員警戒，隨即通報兒童諮詢所求救，最終兒童諮詢所判定李女言行涉及家暴，緊急將孩子送往乳兒院進行安置。

警方指出，李綽楹不滿兒童諮詢所的安置行動，在5月13日前往兒童諮詢所鬧事，不僅在現場大吵大鬧高喊「我要復仇」、「把孩子還給我」等言論，還做出當場還喝下消毒液、用繩子勒住脖子等自殘行為，兒童諮詢所通報警方到場處置。報導指出，事後警方見李女情緒平復、無異狀行動，並未將她強制住院觀察，讓她直接返家。

警方透露，案發當天為李綽楹小孩的生日，她想要前往乳兒院探視孩子，但乳兒院規定，必須父母雙方皆到場才可以申請探視，加上李女丈夫當天要工作，無法配合前往，因此丈夫事前與她協商，改至6月1日再去。未料，李女不理會丈夫提議，堅持在5月31日前往乳兒院，並在被職員以不符合規定拒絕後，拿出預藏的菜刀殺害對方。

報導指出，李綽楹被警方逮捕後，堅決否認犯行，還揚言自己「不記得」事發經過。李綽楹的丈夫則在接受媒體訪問時，聲稱妻子大約從半個月前開始，精神狀況就出現了異常，不過也強調，妻子做了無法挽回的事，不是道歉能解決的。另外，丈夫透露家中的所有刀具都在，推測妻子使用犯案的凶器，是在前往乳兒院的路上購買。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法