「川普2.0」當選總統！波蘭總理緊張了 急喊國會信任投票

在民族主義者納夫羅茨基贏得總統大選後，波蘭總理圖斯克（見圖）宣布將尋求國會信任投票，以穩固其親歐盟政府的執政基礎。（路透資料照）

2025/06/03 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭總統大選變天，民族主義者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）勝選震撼歐洲。為反制此政治變局，親歐盟總理圖斯克（Donald Tusk）2日宣布將尋求國會信任投票，力證其政府仍獲支持，並強調選舉結果「不會改變任何事情」。

《法新社》報導，獲美國總統川普力挺的納夫羅茨基1日以51%對49%險勝，他的當選預示波蘭政局及對外政策恐將右轉。這位42歲新總統隸屬右翼「法律與正義黨」（PiS），主張反墮胎、反LGBTQ權益，並傳同情俄羅斯。

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圖斯克在電視演說中強調，此舉是為「確保波蘭在此困難時刻擁有穩定政府」，並稱信任投票將儘速舉行。他領導的聯合政府自去年10月上台後，改革已屢遭前總統杯葛，如今納夫羅茨基入主，府會僵局恐加劇。

新總統納夫羅茨基則矢言打造「具國際影響力的波蘭」，並捍衛國家尊嚴。然而其反對烏克蘭入北約、主張減少難民援助及強化國家主權等立場，與現政府迥異，恐加劇與歐盟的矛盾。

PiS領袖卡辛斯基直指選舉結果是對圖斯克的「紅牌警告」，呼籲成立技術官僚政府。分析人士則警告，納夫羅茨基意圖推翻圖斯克，波蘭最快今年內可能提前舉行國會大選。

在國際反應方面，極右領袖紛紛祝賀。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）盛讚納夫羅茨基「勝選精彩」，法國極右領袖勒班（Marine Le Pen）表示這是「振奮人心的消息」，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則表示雙方「有共同價值觀」。川普也在社群平台寫道：「波蘭，你們選出了一位勝利者！」

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