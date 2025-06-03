搭飛機「不要換座位」 美國空服員揭背後隱憂

搭乘飛機出於好意與他人換座位，看似是一種體貼的舉動，不過一名美國女空服員在TikTok分享自身經驗，並提醒旅客在機上換座前務必三思。示意圖，圖與新聞人物無關。（歐新社資料照）

2025/06/03 16:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘飛機出於好意與他人換座位，看似是一種體貼的舉動，不過一名美國女空服員在TikTok分享自身經驗，並提醒旅客在機上換座前務必三思。

綜合《紐約郵報》2日等外媒報導，來自康乃狄克州的空服員柯伊（Leanna Coy）4月於Tiktok發布影片，內容提及她曾搭乘美聯航前往約旦時，有1名女子要求她交換走道座位，雖然她一向堅持「不隨便換座」，這次卻出於好意換了座位，不料起飛後她開始感到不安，擔心該位女子可能在飛行期間出現失序行為，包含可能在廁所吸煙導致她背鍋，因為乘客名單上登記的是她原本的座位。

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柯伊進一步發現，聯合航空的機上消費系統會將信用卡資訊與乘客姓名及座位號碼綁定，她詢問機上空服員，「我剛換了座位，但我的卡片資料還連結在原本的座位上，對方是不是可以用我的卡消費？」而空服員坦承，「技術上來說，是有可能的。」

柯伊提醒，雖然大多數人不會故意佔便宜，但這確實是一個需要注意的風險。她強調：「你有權利堅持坐在自己選的座位上，完全不用感到不好意思。」

美國女空服員在TikTok分享自身經驗，並提醒旅客在機上換座前務必三思。（圖擷自「leannacoy」Tiktok、本報合成）

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