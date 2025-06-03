車禍停車等支援！公車司機竟遭乘客毆打致死...其他人冷血下車

公車因故障停駛時，一名不耐久候的乘客竟當場對司機施暴，導致司機失去意識，過程中完全沒有乘客勸阻，最後司機不治。（擷取自推特）

2025/06/03 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）發生一起公車司機遭乘客攻擊致死的社會事件。5月15日，一輛公車因故障停駛時，一名不耐久候的乘客竟當場對司機施暴，導致司機失去意識，過程中完全沒有乘客勸阻，最後司機不治。整個過程被車內監視器拍下並在網路上流傳，引發討論。

綜合外媒報導，當時公車突然拋錨，駕駛正透過電話聯繫公司，希望派遣其他車輛接駁乘客，自己則留下等待維修人員。等候期間，一名身穿保全制服的男子疑因趕時間，對駕駛不滿，先是情緒激動地咒罵，後來竟然還從背包中拿出金屬保溫瓶，朝司機頭部重擊，過程中沒有任何乘客上前幫忙司機。

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事發後，該男子未理會受傷倒地的司機，逕自離開現場。其他乘客也陸續下車，甚至有人被拍到拿出手機拍照。駕駛則在失去意識的情況下倒在座位上，之後送醫搶救，最終仍宣告不治。

此案震驚當地社會，大量民眾在網路上撻伐兇嫌，甚至有人留言揚言要替司機抱仇。

哈利斯科州檢方事後發表聲明指出，案件由專責社會衝突調查部門負責，目前已掌握關鍵證據，將對加害人提出刑事訴追。警方也證實，事件起於當天在瓜達拉哈拉市拉薩羅卡德納斯大道（Calzada Lázaro Cárdenas）與曼達里納大道（Avenida Mandarina）交叉口附近，是兩輛公車發生事故後所引發的糾紛。

Molesto porque el camión se descompuso y tenía prisa, un guardia de seguridad privada golpeó al chofer con un termo metálico en #Guadalajara.



Horas después falleció en el IMSS a causa de ese único golpe.



https://t.co/7uP7I6pShe — Central Municipal （@Central_CM） May 30, 2025

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