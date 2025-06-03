為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    車禍停車等支援！公車司機竟遭乘客毆打致死...其他人冷血下車

    公車因故障停駛時，一名不耐久候的乘客竟當場對司機施暴，導致司機失去意識，過程中完全沒有乘客勸阻，最後司機不治。（擷取自推特）

    公車因故障停駛時，一名不耐久候的乘客竟當場對司機施暴，導致司機失去意識，過程中完全沒有乘客勸阻，最後司機不治。（擷取自推特）

    2025/06/03 14:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）發生一起公車司機遭乘客攻擊致死的社會事件。5月15日，一輛公車因故障停駛時，一名不耐久候的乘客竟當場對司機施暴，導致司機失去意識，過程中完全沒有乘客勸阻，最後司機不治。整個過程被車內監視器拍下並在網路上流傳，引發討論。

    綜合外媒報導，當時公車突然拋錨，駕駛正透過電話聯繫公司，希望派遣其他車輛接駁乘客，自己則留下等待維修人員。等候期間，一名身穿保全制服的男子疑因趕時間，對駕駛不滿，先是情緒激動地咒罵，後來竟然還從背包中拿出金屬保溫瓶，朝司機頭部重擊，過程中沒有任何乘客上前幫忙司機。

    事發後，該男子未理會受傷倒地的司機，逕自離開現場。其他乘客也陸續下車，甚至有人被拍到拿出手機拍照。駕駛則在失去意識的情況下倒在座位上，之後送醫搶救，最終仍宣告不治。

    此案震驚當地社會，大量民眾在網路上撻伐兇嫌，甚至有人留言揚言要替司機抱仇。

    哈利斯科州檢方事後發表聲明指出，案件由專責社會衝突調查部門負責，目前已掌握關鍵證據，將對加害人提出刑事訴追。警方也證實，事件起於當天在瓜達拉哈拉市拉薩羅卡德納斯大道（Calzada Lázaro Cárdenas）與曼達里納大道（Avenida Mandarina）交叉口附近，是兩輛公車發生事故後所引發的糾紛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播