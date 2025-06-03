3度槓龜Switch 2抽選！任天堂御用聲優中村悠一登X熱門趨勢

任天堂節目常駐旁白、人氣聲優中村悠一，今（3）日透露自己在Switch 2抽選活動3度槓龜，慘烈運氣瞬間登上社群網路熱門話題。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/03 17:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於6月5日率先在日本、北美等國家發售，為避免黃牛惡意囤貨，任天堂僅讓符合資格玩家，開放參加抽選制購買活動。其中，任天堂節目常駐旁白、人氣聲優中村悠一，今（3）日透露自己在Switch 2抽選活動3度槓龜，慘烈運氣瞬間登上社群網路熱門話題。

綜合日媒報導，任天堂從今年4月開始，已舉辦了3次的Switch 2抽選制購買活動，單是在第1次抽選，任天堂就收到超過220萬人申請，引發各界關注。不僅如此，Switch 2的3次抽選結果公布當天，社群網路上都湧現「幾家歡樂幾家愁」的狀況，但最受眾人矚目的是本身非常喜歡遊戲、任天堂節目常駐旁白的知名聲優中村悠一。

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報導指出，中村悠一在4月24日的第1次抽選結果當天，因為得知自己「落選」，而在社群平台「X」（前Twitter）發文崩潰，甚至揚言要跟所有幸運中選者絕交，引起他的聲優與各方好友關切。之後5月、6月的抽選結果，中村悠一仍是收到「落選」通知，讓不少網友呼任天堂的抽選活動「非常公平公正」，並成為X的熱門討論話題。

另外，Switch 2第4次的抽選活動報名時間，是從6月3日至11日，抽選結果會在17日下午公布，商品則預計在7月4日出貨。對此，網友們紛紛留言鼓勵中村悠一，挑戰參加第4次抽選，除了有真心祝福他能的順利抽中的網友，也有不少網友坦言，單純好奇他的運氣是否有機會逆轉，又會有多少人繼續加入Switch 2落選團體「中村組」。

とりあえず

当選してる人とは絶交します

ひとまず。 — 中村悠一 （@nakamuraFF11） April 24, 2025

日本任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於6月5日率先在日本、北美等國家發售，為避免黃牛惡意囤貨，任天堂僅讓符合資格玩家，開放參加抽選制購買活動。（美聯社）

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