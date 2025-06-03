為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    3度槓龜Switch 2抽選！任天堂御用聲優中村悠一登X熱門趨勢

    任天堂節目常駐旁白、人氣聲優中村悠一，今（3）日透露自己在Switch 2抽選活動3度槓龜，慘烈運氣瞬間登上社群網路熱門話題。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    任天堂節目常駐旁白、人氣聲優中村悠一，今（3）日透露自己在Switch 2抽選活動3度槓龜，慘烈運氣瞬間登上社群網路熱門話題。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/03 17:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於6月5日率先在日本、北美等國家發售，為避免黃牛惡意囤貨，任天堂僅讓符合資格玩家，開放參加抽選制購買活動。其中，任天堂節目常駐旁白、人氣聲優中村悠一，今（3）日透露自己在Switch 2抽選活動3度槓龜，慘烈運氣瞬間登上社群網路熱門話題。

    綜合日媒報導，任天堂從今年4月開始，已舉辦了3次的Switch 2抽選制購買活動，單是在第1次抽選，任天堂就收到超過220萬人申請，引發各界關注。不僅如此，Switch 2的3次抽選結果公布當天，社群網路上都湧現「幾家歡樂幾家愁」的狀況，但最受眾人矚目的是本身非常喜歡遊戲、任天堂節目常駐旁白的知名聲優中村悠一。

    報導指出，中村悠一在4月24日的第1次抽選結果當天，因為得知自己「落選」，而在社群平台「X」（前Twitter）發文崩潰，甚至揚言要跟所有幸運中選者絕交，引起他的聲優與各方好友關切。之後5月、6月的抽選結果，中村悠一仍是收到「落選」通知，讓不少網友呼任天堂的抽選活動「非常公平公正」，並成為X的熱門討論話題。

    另外，Switch 2第4次的抽選活動報名時間，是從6月3日至11日，抽選結果會在17日下午公布，商品則預計在7月4日出貨。對此，網友們紛紛留言鼓勵中村悠一，挑戰參加第4次抽選，除了有真心祝福他能的順利抽中的網友，也有不少網友坦言，單純好奇他的運氣是否有機會逆轉，又會有多少人繼續加入Switch 2落選團體「中村組」。

    日本任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於6月5日率先在日本、北美等國家發售，為避免黃牛惡意囤貨，任天堂僅讓符合資格玩家，開放參加抽選制購買活動。（美聯社）

    日本任天堂新一代遊戲主機Switch 2，即將於6月5日率先在日本、北美等國家發售，為避免黃牛惡意囤貨，任天堂僅讓符合資格玩家，開放參加抽選制購買活動。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播