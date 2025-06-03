尿急慘吃牢飯！泰男新加坡水溝小便被逮 竟掏160元行賄執法人員

新加坡1名泰國籍移工在水溝小便被執法人員撞見，竟拿出7元新幣企圖行賄，遭判監禁10天。（彭博資料照）

2025/06/03 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名泰國籍移工在水溝小便時，被新加坡國家環境局執法人員逮個正著，竟拿出7元新幣（約新台幣160元）企圖賄賂執法人員，被判監禁10天。

據新媒《聯合早報》報導，54歲泰國籍被告南賈伊（音譯）共面臨2項牴觸防止貪污法令的指控，他在本週一（2日）承認其中一項，另一項交由法官宣判時納入考量。

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案情顯示，南賈伊自2017年赴新加坡工作，案發時在農場工作。

2024年12月17日晚間7時許，南賈伊下班後騎腳踏車前往雙溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge）附近的手機店修手機。店員告知維修費用需200元（約新台幣4650元），南賈伊身上現金不夠，先支付了100元（約新台幣2330元），並承諾稍後返回支付餘款。

南賈伊跨上腳踏車準備回農場拿錢，但因內急，便在停放自行車附近的水溝小便，不巧被正在巡邏的2名新加坡國家環境局執法人員撞見。

執法人員上前表明身分後，告知南賈伊隨地便溺是違例行為，接著便向南賈伊索取個資、準備開罰。

然而，南賈伊當時趕著回農場拿錢，想在手機店關門前付款，因此一心想要離開現場。他告訴執法人員，常常有人在水溝小便，接著拿出7元現金，央求2人收下並放過他。

執法人員當場果斷拒絕，但南賈伊堅持數次被拒後仍不死心，自行將7元放入其中一人的背包。執法人員立刻要求南賈伊將錢取回，並報警處理。

控方指出，雖然被告企圖行賄執法人員的過程少於30秒，但他至少3次試圖賄賂兩人。若執法人員收下賄賂，將損害新加坡得來不易的廉潔聲譽。因此，促請法官判他坐牢7至10天。

南賈伊求情時向法庭道歉，並承諾不會再犯，最終被判監禁10天。

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