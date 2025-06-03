以「不是國家」拒台灣出席原爆紀念 日本長崎市長突改口：考慮中

長崎市長鈴木史朗。（圖擷取自@suzuki46genki 社群平台「X」）

2025/06/03 16:04

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廣島原爆80週年和平紀念擬邀台灣？外交部：樂觀其成 協調聯繫中

日媒：廣島原爆紀念式 台灣可望被列通知名單

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1945年8月9日，日本遭美軍在廣島、長崎投擲原子彈，造成慘烈死傷，往後每年8月，2市都會舉辦原爆和平紀念儀式，除為罹難者默哀，也以此向世界警示核武危害。先前傳出，廣島市有意邀請台灣參加儀式；長崎市原用「不承認為國家」等理由表明不會邀請台灣出席儀式，但近期突然改口稱「考慮中」。

綜合日媒報導，今年適逢日本廣島、長崎的原爆80週年「和平紀念儀式」，廣島市預計在8月6日舉行原爆和平紀念儀式，並邀請各國代表與會。往年從未邀請台灣出席的廣島市，在今年收到台灣有出席意願，因此重新做了考量，最終在上月底發出正式通知函，邀請台灣派出代表出席；台灣外交部則表示，正在協調聯繫中。

另一方面，同樣在今年8月舉辦原爆和平紀念儀式的長崎市，決定參考日本外務省官網記載的「駐日外國公館清單」，邀請在日本設有大使館的157個國家與地區和歐盟（EU），以及在聯合國設有代表處的38個國家。同時，去年未收到長崎市邀請的俄羅斯、白俄羅斯、以色列，這3國在今年皆有收到長崎市的邀請。

此外，長崎市長鈴木史朗在5月16日公開指出，由於台灣與日本目前並沒有正式建交，且台灣並未以國家身分在日設有大使館、且也非聯合國成員國，因此台灣不符合邀請條件，也不會在長崎市今年的邀請名單中。至於同樣和日本無建交關係的北韓（朝鮮），則因為是聯合國成員國之一，因此符合長崎市邀請出席的對象。

不過鈴木史朗在昨（2）日在例行記者會上表示，長崎市府首度接獲台灣表達希望參與原爆和平紀念儀式的意願，目前正在研擬相關應對方案。報導指出，關於台灣是如何傳達參與意願的具體時間與方式，鈴木史朗則不願透露太多細節。

1945年8月9日，日本遭美軍在廣島、長崎投擲原子彈，造成慘烈死傷，往後每年8月，2市都會舉辦原爆和平紀念儀式，除為罹難者默哀，也以此向世界警示核武危害。（法新社）

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