哈佛中國女學生致詞兩面不討好 微博連發文反擊

哈佛大學中國籍畢業生致詞代表蔣雨融。（美聯社）

2025/06/03 14:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學中國籍畢業生蔣雨融5月29日以全校代表身分登台致詞，強調多元、國際與人性價值，並提出「那些被我們貼上敵人標籤的，他們也是人」，引發兩極反應。不過，隨著她的演講影片在國際瘋傳，其身分也遭中國網友起底是中共權貴後代。對此，蔣雨融近日接連透過微博發文反擊，強調演講深受國際肯定，重申自己是中國公民，無美國綠卡或其他身分，更不是靠「後門」進哈佛。

蔣雨融來自山東青島，是哈佛大學首位被選為畢業生致詞代表的中國女學生，她在演講中提到，「我們如果還相信共同的未來就不要忘記，那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人，看到他們的人性我們也找到自己的人性」、「如果世界上任何女性負擔不起一片衛生棉，那就是我也更貧窮，如果一個女孩因為害怕騷擾而不敢上學，我的尊嚴也受到踐踏」。

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演講引發關注後，部分中國網友起底她的家庭背景，發現其父為中國綠發會專項基金執行主任蔣志明，進而質疑她靠特權出國深造、進入名校。對此，蔣雨融親自發文澄清，表示從小父母離異、與父親接觸甚少，求學過程顛沛流離，甚至曾在求學期間遭遇霸凌與羞辱。

蔣雨融表示，錄取英國高中全靠實力沒有後門，之後申請哈佛甘迺迪學院的研究所時所提交的3封推薦信，皆與父親無關，「要是一封NGO的推薦信就能幫著走後門，哈佛一年再廣招十倍，都塞不夠那麼多後門的」。

針對外界對其身分的質疑，蔣雨融強調，「我早就明明白白說清楚了，我是中國護照，沒有海外任何國家的綠卡或身份。」她也說明在瑞士信貸集團實習與工作的經歷，表示離職後沒有再領薪，「懶得再解釋第三次了」。

此外，她還提到，自己的演講影片在海外版抖音「爆火」，不少標題提到「中國青島女孩」，其中一支影片甚至獲得17.7萬個讚、2.6萬次轉發及數百萬次觀看，「鋪天蓋地的好評，很多人說聽哭了」，她更直言，「說我演講爛的，我就笑笑」。

蔣雨融也分享演講後得到的迴響，來自印度、加拿大、丹麥、新加坡、拉丁美洲等多地的友人都在當地媒體或論壇上看到她的演講；演講結束當下，全場4萬名觀眾起立鼓掌致敬，甚至「老教授說他在哈佛五十年，第一次看到有學生演講獲得這樣的反應」。

她也指出，當她穿著學士服走在路上，不少路人、餐廳顧客甚至警察主動與她打招呼、合影，「那一天，我感覺自己是全哈佛最受歡迎的人」。她反諷道，「看前兩天評論趨勢，我差點以為全世界的人，包括美國人、哈佛教授、學生、家長及賓客們都不如咱們這裡的一小部份網路批評家懂英語、懂演講」。

然而，網路輿論並未因此平息，不少中國網友依舊不買帳，留言嗆聲「那你就待在海外就好了呀」、「搞笑了，他們覺得您演講好，跟我們有什麽關係？」、「你的這個演講討的美國人歡心，和我們有什麽關係？你咋還驕傲上了，莫名其妙的」、「投名狀本想給兩邊都騙了，沒想到自查不過關，還是沒騙過自己人」。

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