槓川普？談謀殺啦啦隊辣妹！柯林頓和驚悚小說大師合寫小說

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的經歷深深影響著他的寫作。（彭博資料照）

2025/06/03 13:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當總統的丈夫因謀殺罪被送上法庭會發生什麼？美國總統柯林頓（Bill Clinton）第三度與暢銷書作家派特森（James Patterson）合作，推出最新政治驚悚小說《第一先生》（The First Gentleman），該書據稱不只是一場法庭劇，還將藉謀殺案講述國家債務。

英國廣播公司（BBC）報導，派特森在驚悚小說界無人能出其右（其作品全球總銷量超過2.3億本），而柯林頓則為這類小說的長期愛好者。繼他們的前作《總統失蹤了》（The President Is Mising，2018年）與《總統的女兒》（The President's Daughter，2021年）獲得成功後，這是一本他們兩人才能想出來的小說。

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兩人的新作聚焦於美國總統瑪德琳·賴特（Madeline Wright）和丈夫科爾·賴特（Cole Wright），後者是一名前美式足球明星，在白宮尋找人生目標，同時努力為自己洗清一樁涉嫌20多年前謀殺一名啦啦隊員的罪名。

報導指出，柯林頓在現實中一度可能成為真正的「第一先生」————假如希拉蕊（Hillary Clinton）在2016年擊敗川普當選總統的話。

另外，《第一先生》不只是一場法庭劇，它可能是史上第一部將美國債務與支出大型談判作為核心情節的驚悚小說。據稱，這本書出版時，正值美國現任總統川普和共和黨提出自己的政策方案。書中賴特總統的方案能奏效嗎？派特森開玩笑說：「我們書裡有一個又大又漂亮的法案。」

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