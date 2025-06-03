兒子炫富引反彈！國會不信任投票未獲足夠票數 蒙古總理辭職

蒙古國會總理奧雲額爾登（見圖）在面臨大規模貪腐抗議與國會不信任投票後，今天（3日）正式宣布辭職。（路透）

2025/06/03 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古國會總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）在面臨大規模貪腐抗議與國會不信任投票後，今天（3日）正式宣布辭職，他將繼續擔任看守總理，直到新任總理在30天內產生。

綜合《法新社》、《BBC》等外媒報導，奧雲額爾登自2021年就任總理，近來因其家族，特別是兒子過於奢華的生活方式引發外界批評，社群媒體流傳一段總理23歲兒子的炫富影片引發眾怒，包括奢華求婚方式、乘坐直升機、佩戴昂貴的戒指、名牌包和乘坐豪華轎車，同時引發民眾質疑其兒子的財富來源，尤其是奧雲額爾登競選曾稱他來自農村，並非富裕家庭。在國會投票之前，抗議行動已持續2週，數百名年輕人走上街頭要求總理下台。

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報導提及，奧雲額爾登在開始投票前於國會發表演說，發言中否認貪腐指控，並稱他是被「有組織勢力」惡意攻擊，警告其下台恐導致政治與經濟動盪，但這番言論未能挽回他的總理職位。蒙古國會126席中，有82名議員參與不信任投票，僅44票支持奧雲額爾登繼續留任，38票反對，未達64票門檻，由於未獲得多數票，奧雲額爾登不得不辭職。

部分抗議者認為，貪污與社會不公早已根深蒂固。當地一名30歲的抗議者說，「我們都知道不正義充斥社會，但現在是改變的時候」，24歲的活動組織者奧特根（Ulamsaikhan Otgon）1日曾說，這波抗爭充分表明年輕世代對不公平現象非常敏感。

據「國際透明組織」（Transparency International）數據顯示，從奧雲額爾登上任以來，蒙古腐敗問題日益嚴重，蒙古2024年在180個國家中政府透明度排名第114位。

蒙古自蘇聯解體後走向民主，然貪腐問題持續存在。美國檢方去年要求沒收蒙古前總理巴特包勒德（Sukhbaatar Batbold）在紐約兩間房產，指控其用盜取礦產資金購置，但本人否認有任何不當行為。

在國會投票之前，抗議行動已持續2週，數百名年輕人走上街頭要求總理下台。（法新社）

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