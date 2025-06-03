南韓政府：中國黃海浮標不排除有軍事偵察用途

南韓外交部官員2日表示，中國近年陸續在黃海公海增設了3個浮標。圖為南韓海軍艦艇在黃海巡弋。（歐新社資料照）

2025/06/03 11:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部官員2日表示，中國近年在黃海公海增設了3個浮標，南韓政府正與相關部門緊密合作，評估中國浮標可能具有軍事偵察目的等各種可能性，並密切關注相關動向。

據《韓聯社》報導，南韓外交部官員強調，政府今後將視情況採取應對措施。南韓稍早也在周邊海域設置、管理多個浮標，其中部分即是針對中國的對等措施。

請繼續往下閱讀...

據悉，南韓目前已在周邊海域設置了約10個浮標，其中部分位於「韓中暫定措施水域」（PMZ）。

南韓海軍2023年5月曾在西部海域離於島（蘇岩礁）以西、東經123度附近海域發現中國設置的3個大型浮標，地點為中方專屬經濟區（EEZ）公海。

自2018年起，中國陸續在黃海韓中暫定措施水域設置了10個寬3公尺、高6公尺的浮標，聲稱目的是海洋觀測。

自此，中國一共設置了13個浮標，其中10個位於暫定措施水域內。

北京雖主張浮標是用於海洋氣象觀測，但《韓聯社》稱部分觀點指出，中方可能藉由浮標監測南韓軍艦和潛艦，或作為專屬經濟區邊界談判的籌碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法