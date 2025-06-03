中國動漫展驚見女童穿著暴露 擺出誘惑姿勢供拍照、直播

中國廣東省中山動漫展，有女童穿著暴露供人拍照、直播。（圖擷自微博）

2025/06/03 11:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國廣東省中山市本月1日舉行的動漫展，竟有2名女童穿著暴露並擺出誘惑姿勢讓他人拍照，同時還開啟了直播，更誇張的是家長並非不知情，而是跟在一旁陪同。

據中媒《紅星新聞》報導．從網路上流傳的影片、照片可以看到，2名女童當時穿著高衩連身衣和絲襪，做出令人想入非非的姿勢。主辦方證實他們收到舉報後過去查看，發現是攝影工作室、監護人帶著女童過來拍照。

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主辦方人員透露，這個工作室有點像是在做藝術培訓，並透過現場直播來吸引流量，經過他們提醒穿著不恰當後，家長隨即讓小孩換掉衣服。

中國網友看到消息後議論紛紛，不少人痛斥家長太過離譜，竟然讓小孩穿這種衣服並任憑他人圍觀拍照；還有人認為這種行為已涉及未成年色情，應該要報警處理才對。

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女童做出令人想入非非的姿勢。（圖擷自微博）

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