為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國動漫展驚見女童穿著暴露 擺出誘惑姿勢供拍照、直播

    中國廣東省中山動漫展，有女童穿著暴露供人拍照、直播。（圖擷自微博）

    中國廣東省中山動漫展，有女童穿著暴露供人拍照、直播。（圖擷自微博）

    2025/06/03 11:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國廣東省中山市本月1日舉行的動漫展，竟有2名女童穿著暴露並擺出誘惑姿勢讓他人拍照，同時還開啟了直播，更誇張的是家長並非不知情，而是跟在一旁陪同。

    據中媒《紅星新聞》報導．從網路上流傳的影片、照片可以看到，2名女童當時穿著高衩連身衣和絲襪，做出令人想入非非的姿勢。主辦方證實他們收到舉報後過去查看，發現是攝影工作室、監護人帶著女童過來拍照。

    主辦方人員透露，這個工作室有點像是在做藝術培訓，並透過現場直播來吸引流量，經過他們提醒穿著不恰當後，家長隨即讓小孩換掉衣服。

    中國網友看到消息後議論紛紛，不少人痛斥家長太過離譜，竟然讓小孩穿這種衣服並任憑他人圍觀拍照；還有人認為這種行為已涉及未成年色情，應該要報警處理才對。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    女童做出令人想入非非的姿勢。（圖擷自微博）

    女童做出令人想入非非的姿勢。（圖擷自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播