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    不怕美國不要！日本九州大學願接收國際生 學費全免

    日本九州大學昨宣布，將接納原計畫赴美就讀但受影響的國際學生與日本學生，並提供全額學費減免。（圖擷自「Kyushu University」臉書粉專）

    日本九州大學昨宣布，將接納原計畫赴美就讀但受影響的國際學生與日本學生，並提供全額學費減免。（圖擷自「Kyushu University」臉書粉專）

    2025/06/03 11:42

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普政府日前下令禁止哈佛大學接收國際留學生，對此日本九州大學昨宣布，將接納原計畫赴美就讀但受影響的國際學生與日本學生，並並免除包括入學金和學費在內費用，以協助其持續學業。

    綜合《FBS福岡放送》等日媒報導，日本文部科學省上月底宣布要求國內各大學提供國際生的臨時接收政策，隨後東京大學表明已開始安排相關計畫。九州大學昨（2日）也宣布接收計畫，據介紹該計畫對象為目前就讀於因政策暫停接收國際學生的美國大學，或與九州大學簽有學術交流協定的26所美國大學在校生，以及預計留學的日本人學生，不限國籍、所有學費均可免除。

    大學部學生將以非正規學生（專修生、特別旁聽生）身分接收，他們可以選修九州大學的課程。研究生將以非正規學生（研究生、特別研究生）身分入學，可參與特定專業領域的研究，並接受九州大學教師的研究指導。

    本科生的接收期間為2025年10月至2026年3月31日，研究生時間為2025年7月至2026年3月31日，受理期間將根據具體情況延長。此外，還將提供經濟援助。考試費、學費等費用將全額免除。除了資助學生支付學生宿舍費用，學校還將提供必要的學習支持，例如協助辦理留學所需的手續。

    九州大學指出，該措施旨在「支持來自不同背景的有上進心和才華的年輕人自由地追求學術並繼續學業」，並推進學校所提倡的「國際合作」願景。

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