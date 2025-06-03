有內鬼？保全夜守海關貨櫃慘遭撞死 泰警急追電子煙竊盜團

泰國曼谷港近日發生電子煙貨櫃遭竊事件，一名保全在阻止過程中不幸遭竊賊倒車撞死。（擷取自ดาวแปดแฉก/FB）

2025/06/03 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷港近日發生一起膽大妄為的竊盜案，多名男子深夜闖入港務局貨櫃區，試圖竊取被查扣的大批電子煙，過程中更倒車撞死一名58歲男保全。目前，泰國警方已鎖定6名嫌疑人身份，正在全力追捕中。

據《曼谷郵報》報導，當地時間1日凌晨1時左右，曼谷空堤縣泰國港務局體育館附近的貨櫃倉庫，一輛白色貨車搭載5名男子闖入，撬開5個裝有遭查扣電子煙的貨櫃。

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多名保全隨即趕來阻止行竊，嫌犯立刻駕車逃竄，保全隨即騎車追趕，不料嫌犯突然倒車，撞上58歲保全邦那克（Boonnak）的摩托車，導致其當場身亡。同時，還撞壞一輛村民的皮卡車，竊賊隨後逃離現場。

警方於2日逮捕一名41歲嫌疑人迪索恩（Disorn），又名「J」，他涉嫌協助團夥儲存贓物，目前被依收受他人財物罪名調查，他的證詞也協助警方進一步鎖定其餘五名共犯。警方也懷疑整起行動背後可能有內部人士或社區線人提供情報，使得竊賊能精準鎖定倉儲位置與時間點，內鬼調查同步展開。

監視器雖清楚拍下貨車撞擊保全的畫面，但未拍到具體搶劫行為。警方正在申請對6人發出逮捕令，罪名包括「搶劫致死」、「非法闖入」與「財產損毀」。目前其他嫌犯據信仍藏匿於曼谷市區，警方正積極追捕中。

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