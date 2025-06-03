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    習近平的操作？蔡慎坤：許其亮之死充滿蹊蹺翻版李克強

    新華社報導，指前中共中央軍委副主席許其亮2日在北京逝世。（美聯社）

    新華社報導，指前中共中央軍委副主席許其亮2日在北京逝世。（美聯社）

    2025/06/03 11:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共昨晚（2日）公布前中央軍委副主席許其亮死訊，消息來的突然，引發揣測，外傳其因心臟病猝死，旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤指出，這個死因與前國務院總理李克強相似；另有網友猜想是這「習近平的操作」。

    中共官媒《新華社》晚間公告許其亮「因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世」，享年75歲。

    蔡慎坤2日在X平台發文表示，新華社以「中國共產黨的優秀黨員」，「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，「中國人民解放軍的卓越領導人」等詞彙來形容，說明是經過研究後的定調。

    蔡慎坤推測：「按照中共的醫療水平這個年齡屬於年富力強，官方並沒有公布死因，這裡面充滿蹊蹺，有消息說是6月1日晨跑時突發心梗，那麼這個死因豈不是和李克強類似。」他還意有所指感嘆：「軍隊的殘酷鬥爭，可見一般！」

    有網友留言說：「細思極恐的操作，人人自危。」還有網友認為，「職位太高不要運動，一個晨跑，一個游泳，都去了。跑步，游泳，極其危險。」

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