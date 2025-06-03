習近平的操作？蔡慎坤：許其亮之死充滿蹊蹺翻版李克強
新華社報導，指前中共中央軍委副主席許其亮2日在北京逝世。（美聯社）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中共昨晚（2日）公布前中央軍委副主席許其亮死訊，消息來的突然，引發揣測，外傳其因心臟病猝死，旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤指出，這個死因與前國務院總理李克強相似；另有網友猜想是這「習近平的操作」。
中共官媒《新華社》晚間公告許其亮「因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世」，享年75歲。
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蔡慎坤2日在X平台發文表示，新華社以「中國共產黨的優秀黨員」，「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，「中國人民解放軍的卓越領導人」等詞彙來形容，說明是經過研究後的定調。
蔡慎坤推測：「按照中共的醫療水平這個年齡屬於年富力強，官方並沒有公布死因，這裡面充滿蹊蹺，有消息說是6月1日晨跑時突發心梗，那麼這個死因豈不是和李克強類似。」他還意有所指感嘆：「軍隊的殘酷鬥爭，可見一般！」
有網友留言說：「細思極恐的操作，人人自危。」還有網友認為，「職位太高不要運動，一個晨跑，一個游泳，都去了。跑步，游泳，極其危險。」
新华社突然官宣许其亮逝世，享年75岁，报导以“中国共产党的优秀党员”，“久经考验的忠诚的共产主义战士”，“中国人民解放军的卓越领导人”等词汇来形容，说明是经过研究后的定调。按照中共的医疗水平这个年龄属于年富力强，官方并沒有公布死因，这里面充满蹊跷，有消息说是6月1日晨跑时突发心梗，那么这个… pic.twitter.com/1J94AYF2Ef— 蔡慎坤 （@cskun1989） June 2, 2025