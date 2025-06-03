美伊核密談傳大逆轉！川普政府「這底線」鬆動 允伊朗濃縮鈾

美國據傳向伊朗提出新的核協議草案，圖為伊朗最高領袖哈米尼（左）與美國前總統川普。（法新社）

2025/06/03 10:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕新聞網站《Axios》獨家披露，美國政府日前提出1項核協議新提案，內容允許伊朗在其境內有限度地進行低濃度鈾濃縮，為期尚待協商，與白宮高層先前「不容伊朗濃縮鈾」的公開立場顯著衝突。消息人士指出，這項讓步可能為協議破局後重啟談判鋪路，但也引發國會與以色列方面的高度警戒。

這份提案是由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）主導，於上週六提交伊朗。美國國務魯比歐和魏科夫此前都曾公開強調，華府將堅持要求伊朗全面拆除核設施，並禁止其任何形式的濃縮鈾行為。然而，根據2名直接知情人士向《Axios》透露，這項新提案在這2個核心問題上均展現明顯彈性。

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根據該提案，伊朗在協議初期須將鈾濃縮濃度降至3％，並暫停建造新設施，同時關閉地下濃縮場址一段時間。所有新型離心機的研發活動也需全面停止。值得注意的是，提案亦提及建立「地區濃縮聯盟」，允許伊朗保留用於民生用途的濃縮能力，只要不超出國際原子能總署（IAEA）所訂標準。

白宮並未否認此提案細節。發言人李威特（Karoline Leavitt）僅表示：「川普總統立場明確：伊朗永不得擁有核武。特使維特考夫已向伊朗政權遞交具體且可接受的提案，採納與否攸關其自身利益。考量協商進行中，政府將不對內容細節評論。」

伊朗方面則對美方提案仍持保留態度。外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）2日表示，美國尚未針對制裁解除的時程與方式提出充分保證，德黑蘭仍在審慎研議提案內容，並否認「美方提案獲伊朗接受」的說法。

這項提案可能對以色列總理納坦雅胡構成刺激。納坦雅胡及其幕僚長期主張，應對伊朗採取最嚴厲限制措施，堅決反對任何允許其濃縮鈾的協議。消息人士指出，川普已提醒納坦雅胡勿破壞協商，並擔心以色列若對伊朗動武，可能不會事先徵詢美方同意。

此案與2015年歐巴馬政府主導的伊朗核協議在多方面類似，儘管具體細節有所不同。川普於2018年宣布退出舊協議，此次新提案若成形，將標誌華府對伊朗政策重大轉向，也可能為中東局勢投下新變數。

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