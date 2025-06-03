南韓前總統尹錫悅夫婦現身投票 未回答任何問題

南韓總統大選3日開跑，前總統尹錫悅夫婦現身投票。（美聯社）

2025/06/03 10:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅在戒嚴風波後被彈劾下台，並且面臨策動內亂、濫用職權等罪嫌，總統改選則於今天（3日）展開，尹錫悅上午9時41分和妻子金建希一起現身投票，期間並未回答任何問題。

據韓媒《中央日報》報導，尹錫悅夫婦前往首爾市瑞草區圓明小學所設置的投開票所，為第21屆總統大選投票，尹錫悅穿著天藍色襯衫和深藍色西裝外套，沒有打領帶；金建希則是穿著白色襯衫和白色西裝外套、戴著圓框眼鏡。

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尹錫悅在小學看到1名男童後，牽起了他的手並詢問他現在就讀幾年級，隨後尹錫悅和太太在上午9時50分許完成投票準備離開，記者們紛紛提問「你何時要再度接受檢方調查」、「你認為這次大選有無舞弊」、「你是否要向國民道歉」，但尹錫悅僅是面帶微笑並未回應。

至於走在尹錫悅後面大約有2公尺距離的金建希，也被記者詢問之前收受名牌包包和首飾的事情，她同樣沒有任何回應，跟著尹錫悅上車離開。

尹錫悅投下選票。（美聯社）

尹錫悅和妻子金建希完成投票後離開，對於記者的提問並未回應。（歐新社）

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