中國大連2名日本人遭殺害 中國籍嫌犯被拘捕

日本媒體今天證實，2名日本人上月在中國遼寧省大連市遇害。（法新社資料照）

2025/06/03 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國再次發生日本人被殺害事件。日本媒體今天（3日）證實，2名日本人上月在中國遼寧省大連市遇害，中國籍嫌疑人已被拘捕。

據《共同社》報導，日中關係消息人士透露，大連有2名日本人被殺害，中國籍嫌犯已被逮捕；《日本放送協會》（NHK）則報導，位於遼寧省瀋陽的日本總領事館上月25日接獲中國公安部門通報上述事件。中方官員稱，2名被害日本人與中國嫌疑人彼此認識，因商業往來爆發衝突。

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截至今天上午9時13分，日本駐中國大使館官方網站並未通報相關訊息。日本政府相關人士告訴《共同社》，「犯案動機是商業恩怨，與政治因素或『反日』情緒無關」。

此為時隔不到9個月，中國境內再發生日本人被殺害事件。去年9月18日，中國大規模紀念「九一八事變」93週年當天，1名就讀深圳日本人學校的10歲男童在上學途中遭持刀襲擊，隔天傷重身亡。事件震驚中日兩國，一度掀起外交風波。

去年6月24日，蘇州日本人學校1輛校車遭1名中國男子持刀襲擊，造成1對日本母子受傷，中國校車乘務員胡友平因阻止行凶者衝上校車被砍，不幸傷重離世。

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