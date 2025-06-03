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    奈及利亞莫克瓦60年來最嚴重洪災 推估逾700人罹難

    奈及利亞城鎮莫克瓦發生60年來最嚴重洪災，推估有超過700人喪命。（歐新社）

    奈及利亞城鎮莫克瓦發生60年來最嚴重洪災，推估有超過700人喪命。（歐新社）

    2025/06/03 10:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家奈及利亞城鎮莫克瓦（Mokwa）連日暴雨後於5月29日爆發洪災，官方目前統計超過200人死亡，但還有500多人下落不明，當局推定失蹤者已無生還可能並停止搜救，這是莫克瓦60年來最嚴重的洪災。

    《BBC》報導，莫克瓦的蒂芬馬扎（Tiffin Maza）和安古萬豪薩瓦（Anguwan Hausawa）是受災最嚴重的區域，居民尤速夫（Adamu Yusuf）眼睜睜看著洪水沖走妻子和剛出生的孩子，如今僅剩下他自己獨自活了下來。

    災民透露此次洪災之所以如此嚴重，是因為附近水壩潰堤所造成的，水流衝擊力之大甚至把遺體沖到距離1小時車程的城鎮拉巴（Rabba），不過這個說法並未獲得當局證實。

    莫克瓦地區領導人阿里尤（Muhammadu Aliyu）表示，有不少遺體被沖入尼日河已無法尋回，為了防止出現傳染病，當局將挖掘埋在泥濘之下的罹難者屍身。

    據了解，奈及利亞每年4月至10月雨季經常出現洪水，2022年的洪災造成600多人死亡、130萬人流離失所。

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