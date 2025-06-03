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    對俄中強硬 德國前外長貝爾伯克當選聯合國大會主席

    德國前外交部長貝爾伯克（中）獲選為聯合國大會第80屆主席。（美聯社）

    德國前外交部長貝爾伯克（中）獲選為聯合國大會第80屆主席。（美聯社）

    2025/06/03 09:36

    〔中央社〕德國前外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在紐約獲選為聯合國大會第80屆主席，儘管遭俄羅斯反對，仍以167票高票當選，將於9月接替現任主席揚（Philemon Yang），展開為期一年任期。

    依聯合國慣例，大會主席由各地區輪值提名，通常透過鼓掌方式通過。本屆因俄羅斯提出異議，改以不記名投票進行。莫斯科先前公開批評貝爾伯克立場偏頗，質疑她不適任聯合國高層職位。

    44歲的德國綠黨前主席貝爾伯克，曾任德國外交部長，任內對俄採取強硬立場，多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並主張對俄實施制裁，是莫斯科長期鎖定批評的對象。

    貝爾伯克對中國也延續綠黨一貫價值導向外交路線，強調人權重要性。她任內推動德國首部「中國戰略」（China-Strategie），明確定義中國既是合作夥伴、也是制度性競爭對手，倡導歐洲減少對中依賴，去風險化（de-risking）但不脫鉤。

    她多次批評中國人權紀錄，並於2023年訪問中國時指出，若台海爆發衝突，將對全球造成災難性後果，強調和平解決爭端，引發北京不滿。

    德國原本提名的聯大主席人選為曾任歐洲安全暨合作組織（OSCE）秘書長施密特（Helga Schmid），也被俄方接受。隨德國政權交替、貝爾伯克卸下部長職務，柏林臨時改提她參選，批評人士質疑，這個做法是「安置卸任官員」，非推派最佳人選。

    今年2月德國國會大選，原執政聯盟之一的綠黨挫敗，僅獲約11%民眾支持，大選後貝爾伯克宣布不再競逐黨內領導職，表示希望暫時從鎂光燈下退一步，平衡個人與家庭生活。此次轉戰聯合國，被視為政治生涯由國內轉向國際舞台。

    儘管聯合國大會主席屬象徵與程序性職位，主責會議主持與議程協調、實際決策權有限，外界普遍認為，貝爾伯克可以在幕後施展影響力。尤其5年一任的聯合國秘書長遴選程序將於明年啟動，貝爾伯克在會議安排與外交協調中的角色仍受關注。（編輯：張芷瑄）1140603

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