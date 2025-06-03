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    最快午夜揭曉！ 南韓第21屆總統選舉投票啟動

    南韓第21屆總統選舉今天上午6時在全國1萬4295個投票站正式啟動。（歐新社）

    南韓第21屆總統選舉今天上午6時在全國1萬4295個投票站正式啟動。（歐新社）

    2025/06/03 09:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓第21屆總統選舉今天（3日）上午6時在該國1萬4295個投票站正式啟動，投票截止時間為今晚8時。

    《韓聯社》報導，符合條件的南韓選民共4439萬1871人，其中1542萬3607人上月29日至30日已參加缺席投票。

    南韓選民必須攜帶居民身分證、護照、駕駛證等有效身分證件，前往居住地管轄投票站投票。選民今天可鼓勵參加投票並進行宣傳活動，但不得在投票站內攝影。

    今晚8時投票結束後，票箱將被封存，投票管理員、相關人員將在警方護送下搬運票箱至計票站。

    考量搬運票箱所需的時間，南韓中央選舉管理委員會計票工作將於今晚8時30至40分陸續啟動，選舉結果最早可於今晚12時左右揭曉，所有計票工作將在明天（4日）上午6時左右結束。

    根據南韓《公職選舉法》規定，因總統缺位進行大選時，總統任期在確定當選後立即開始。中央選舉管理委員會將在計票工作結束後召開委員會議，按照計票結果表決通過關於決定總統當選人的議案，之後總統任期立即展開。

    南韓民眾今早前往居住地管轄投票站投票。（歐新社）

    南韓民眾今早前往居住地管轄投票站投票。（歐新社）

    南韓民眾今早前往居住地管轄投票站投票。（歐新社）

    南韓民眾今早前往居住地管轄投票站投票。（歐新社）

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