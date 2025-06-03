為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    CNBC：川習可能很快一對一通話

    2025/06/03 01:45

    〔中央社〕財經媒體CNBC今天引用不具名白宮官員談話報導，美國總統川普與中國國家主席習近平可能很快會一對一通話，可能就在本週。

    一名不具名白宮資深官員向CNBC表示，川普（Donald Trump）與習近平可能在本週通話。資深官員指出，兩位領袖可能「很快」就會一對一通話，但大概不會是今天。

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）早前曾公開表示，兩國領袖很快就會直接通話。

    川普與白宮官員曾多次表示，川習兩人將會面或直接通話，但北京對報導未直接回應。華府與北京近期互相指責對方違背協議。

    美中上月中在日內瓦會談達成初步貿易協議，「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，北京在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京遲發出口許可。

    日內瓦談判後，美中再度於多項議題針鋒相對。美國商務部5月中宣布，人工智慧業者使用華為昇騰晶片違反美國規定，形同對中國晶片出口設限；國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月底高調宣布，將與國土安全部聯手積極撤銷中國留學生簽證。

    美國網路媒體Axio在5月31日引述不具名消息來源報導，川普政府瞭解中國扣住珍貴稀土與磁鐵資源，並當作關稅談判的工具，這是盧比歐高調宣布取消中國學生簽證的背景因素。

    中國主導國際稀土市場，這些資源攸關美國資通訊器材、F-35戰鬥機、無人機、潛艦與智慧炸彈產製。（編輯：盧映孜）1140603

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播