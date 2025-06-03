中共軍委前副主席許其亮突逝世 他驚爆內幕：被嚇死的！

前中共中央軍委副主席許其亮逝世。（美聯社）

2025/06/03 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南海政爭暗潮洶湧，近年多名解放軍高層落馬或是「被消失」，引發外界揣測。值此之際，去年曾傳出被調查的中共中央軍事委員會前副主席許其亮，官方通報他在本週一（2日）逝世，享壽75歲。不過目前旅居美國的中國資深媒體人趙蘭健早在前一天（6/1）就披露許其亮的死訊，並稱他是因為近來共軍內部整肅，精神連日處於高壓、恐慌狀態，最後猝逝，其軍中同志私下透露許其亮「是被嚇死的」。

中共官媒《新華社》2日發布許其亮逝世的訃告，「中國共產黨的優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士、無產階級軍事家、中國人民解放軍的卓越領導人、中國共產黨第十八屆和十九屆中央政治局委員，中央軍委原副主席許其亮同志，因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世，享年75歲。」

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許其亮今年1月27日才以退休「黨和國家領導人」身分，出席中共中央、中國國務院按例舉行的春節團拜會，精神氣色看上去不錯，不料卻成為他最後一次公開露面。有港媒引述北京資深媒體人馬玲消息指稱，許其亮是因早晨跑步時心肌梗塞突然發作，送醫搶救無效而亡。

雖然官方宣稱許其亮是在6月2日身故，但趙蘭健6月1日就透過X平台披露其死訊，並透露早在5月28日就傳出他已去世。加上去年初就盛傳許其亮身陷黨內鬥爭，因此被人調查，此後淡出中南海，如今看來，官方通報他是在2日病逝，疑點甚多。

趙蘭健PO文表示，「在台海局勢持續升溫、大批將領接連被帶走的關鍵時刻，中共軍中一枚重量級的『最後旗幟』突然倒下。許其亮，前中央軍委副主席，於2025年5月28日凌晨傳出死亡消息。官方內部傳言為『心臟病』去世，據我接收到的軍方線人簡訊，實際情況更為復雜。他或因連日高壓，配合台海戰前整肅節奏，被『清理』邊緣化後，精神極度恐慌，最後猝然倒下。軍中朋友直接說，許其亮被嚇死了！這絕非尋常死亡。」

趙蘭健指出，「許其亮是中國國家主席習近平掌政後『軍改十年』最重要的軍委副主席之一，曾擔任空軍司令，主導整合火箭軍、戰略支援部隊等『新軍體』，被外界視為『軍中文膽』，卻始終被習近平倚重為『政治安全人選』。說白了，不是戰將，而是傳聲筒，是軍隊內部穩定結構的『保險』。他在2012年與范長龍同時擔任中央軍委副主席，親自參與了對郭伯雄、徐才厚派系的『外科手術式』清洗，並為習近平的『建軍百年』戰略調整出謀劃策。即便在2022年他退出軍委常規序列，也一直以『顧問』身份游走在火箭軍、聯參系統之中，是習近平動手前的『關鍵知情人』。」

他說：「而現在，他死了。而且，死在火箭軍多人被抓、東部戰區失控的同時；後勤保障系統部長張林剛剛『被帶走』的48小時內；陸軍代司令李中林去向不明的同一週；中共內部醞釀對『戰爭合法性』輿論再收緊的節點；海外多家媒體正編織『習近平即將下台』的民間童話之際……這不是一個老人的終結，而是習近平個人戰爭機器的最終密封。」

趙蘭健認為，「許其亮的死亡，意味著整個『建軍十年』的政治敘事已經清算完畢。他的離場，不只是一個『老將功成身退』，而是象徵『沒有人再被允許作為軍中體制代言人生還於戰前結構中』。如果你還沉浸在『張又俠反攻』、『胡春華接班』、『胡派復興』的幻想中，那你真的該醒醒。許其亮，一個在黨內享有極高安全評級的『軍隊代表人物』，一個連當年鎮壓六四都未受波及的軍頭，在沒有『儀式』、沒有『先兆』的狀態下突然死去，說明了什麼？說明習近平已不再需要任何『制度安全感』；說明軍中最後一絲『文官制衡』已被拔除；說明所有人必須在戰前徹底表忠，任何『懂太多的人』都不能留下。」

趙蘭健最後示警，「過去兩年，我一條條爆料何衛東、火箭軍、東部戰區、林向陽、張林、劉青松……直到今天這篇文章裡的許其亮。這是一張巨大的『清洗地圖』。它不是分裂、不是混亂，而是一個有節奏、有目的、有部署的政治戰前系統工程。我說過，這不是『倒習的證據』，而是『動手的前奏』。我再說一次：習近平不是失控了，而是清光了所有變量，準備一戰定乾坤。」

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