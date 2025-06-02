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    大酸中國代表團「政治宣傳偽裝提問」後 菲防長再嗆央視記者是「特工」

    菲律賓國防部長特奧多羅在新加坡「香格里拉對話會」大酸中國代表團「將政治宣傳演說偽裝成提問」後，再度開嗆中國官媒《央視》記者是「特工」。 （圖擷取自微博）

    菲律賓國防部長特奧多羅在新加坡「香格里拉對話會」大酸中國代表團「將政治宣傳演說偽裝成提問」後，再度開嗆中國官媒《央視》記者是「特工」。 （圖擷取自微博）

    2025/06/02 23:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在新加坡「香格里拉對話會」大酸中國代表團「將政治宣傳演說偽裝成提問」後，再度開嗆中國官媒《央視》記者是「特工」。

    中國官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」今日在微博釋出訪問影片，《央視》女記者在會場邊鎖定特奧多羅堵訪，她以英文詢問，「美國和菲律賓是否在支持『阿廷伊托聯盟』（Atin Ito Coalition）挑起衝突？」特奧多羅當場反嗆《央視》記者，「你難道不是使館的特工嗎？」

    「玉淵譚天」發布影片聲稱，連中國記者都變成了菲律賓防長口中的特工，這說明他們急了。《央視》記者更在影片旁白中自問自答，「我看著記者會陷入沉思，他為什麼說我們是特工？難道是被提問者『破防』了嗎？」

    此外，6月1日在香格里拉對話會小組討論中，中共解放軍代表張弛向特奧多羅提問，美國正在向東南亞出售許多武器，在菲律賓建立更多軍事基地，菲國是否擔心亞洲可能爆發代理人戰爭，宛如俄烏戰爭？

    另一名解放軍代表綦大鵬則問，越南和馬來西亞都與中國在南海問題上存在分歧，但兩國都能有效處理與中國的分歧，「為什麼菲律賓不能這樣做？」特奧多羅則語帶諷刺回應，「感謝你們將政治宣傳演說偽裝成提問」。

    特奧多羅直指，全世界沒有任何一個國家支持中方的南海「九段線」主張，且至少50個國家與菲律賓一同譴責中國在南海的行動。

    據了解，「玉淵譚天」為中國官媒《央視》網路新媒體的宣傳管道之一。今年4月中共對台軍演時，該頻道介紹中國海警艦隊進行環島巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份子」科目，曾以哪吒法器「混天綾」做路線示意圖，形容中國海警以此斬妖除魔。

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