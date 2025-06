義大利埃特納火山爆發！濃煙衝6公里高 遊客奔逃畫面曝

2025/06/02 22:57

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕義大利西西里島埃特納火山(Mount Etna)今日再度爆發,強烈噴發出大量火山氣體、熔岩與火山灰,濃密煙柱直衝天際,最高達6400公尺,場面震撼。不少遊客在火山爆發瞬間驚慌逃命,現場畫面在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,義大利國家地球物理暨火山學研究所(INGV)指出,此次爆發屬於強烈的「斯特朗博利型火山噴發」,爆炸活動幾乎持續不斷,火山東南火山口北坡甚至出現局部坍塌。該處也是數月前熔岩流經的區域。

請繼續往下閱讀...

INGV表示,爆發發生前數小時已偵測到火山震動明顯增強,隨後噴發出大量火山灰與碎石,形成高速下滑的火山碎屑流。這類火山活動具有高度危險性,能造成嚴重傷害。

據報導,遠在40至50公里外的城市陶爾米納與卡塔尼亞都清楚聽見爆炸巨響。民防局也已發出火山觀測通報(VONA),通知航空單位避開火山上空及周邊空域。目前卡塔尼亞與巴勒摩機場仍維持運作,部分航班已預防性轉降他地。

社群媒體上流傳的影片和圖像顯示,許多遊客從歐洲最大、最活躍的埃特納火山半山腰狂奔逃命,濃煙則在他們上方不斷沖天。

針對這次爆發,英國倫敦大學學院(UCL)地球災害學榮譽教授麥奎爾(Bill McGuire)表示,雖然火山噴發看來驚人,實際上對於埃特納火山而言並不罕見。他指出:「這座火山幾乎年年爆發,當地居民早已習慣此類活動」。

麥奎爾補充,火山灰與氣體可能對靠近火山口的民眾造成呼吸道不適,但通常不會波及太遠距離。他建議,如果火山灰量大蔓延範圍廣,佩戴口罩可降低吸入風險。

他也提醒,火山爆發時最致命的威脅來自高溫火山彈與落石,但僅限於靠近火山口的區域,「這些地區應避免進入,以防不測」。

埃特納火山是歐洲最活躍的火山,也是全球活動最頻繁的層狀火山。近年來幾乎年年噴發,雖偶有火山灰降落覆蓋市區,但尚未造成重大災害。去年甚至還曾罕見地噴出類似「煙圈」的火山氣泡,引起廣大關注。

If only we’d given the Paris Climate Accord more money, then the globalist bureaucracy could have stopped Mt. Etna from releasing 10% of the world’s carbon into the atmosphere just now. pic.twitter.com/VS8t5M22RH