義大利埃特納火山爆發！濃煙衝6公里高 遊客奔逃畫面曝

義大利埃特納火山猛烈爆發！火山灰直衝6千公尺高空。（路透社）

2025/06/02 22:57

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）今日再度爆發，強烈噴發出大量火山氣體、熔岩與火山灰，濃密煙柱直衝天際，最高達6400公尺，場面震撼。不少遊客在火山爆發瞬間驚慌逃命，現場畫面在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，義大利國家地球物理暨火山學研究所（INGV）指出，此次爆發屬於強烈的「斯特朗博利型火山噴發」，爆炸活動幾乎持續不斷，火山東南火山口北坡甚至出現局部坍塌。該處也是數月前熔岩流經的區域。

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INGV表示，爆發發生前數小時已偵測到火山震動明顯增強，隨後噴發出大量火山灰與碎石，形成高速下滑的火山碎屑流。這類火山活動具有高度危險性，能造成嚴重傷害。

據報導，遠在40至50公里外的城市陶爾米納與卡塔尼亞都清楚聽見爆炸巨響。民防局也已發出火山觀測通報（VONA），通知航空單位避開火山上空及周邊空域。目前卡塔尼亞與巴勒摩機場仍維持運作，部分航班已預防性轉降他地。

社群媒體上流傳的影片和圖像顯示，許多遊客從歐洲最大、最活躍的埃特納火山半山腰狂奔逃命，濃煙則在他們上方不斷沖天。

針對這次爆發，英國倫敦大學學院（UCL）地球災害學榮譽教授麥奎爾（Bill McGuire）表示，雖然火山噴發看來驚人，實際上對於埃特納火山而言並不罕見。他指出：「這座火山幾乎年年爆發，當地居民早已習慣此類活動」。

麥奎爾補充，火山灰與氣體可能對靠近火山口的民眾造成呼吸道不適，但通常不會波及太遠距離。他建議，如果火山灰量大蔓延範圍廣，佩戴口罩可降低吸入風險。

他也提醒，火山爆發時最致命的威脅來自高溫火山彈與落石，但僅限於靠近火山口的區域，「這些地區應避免進入，以防不測」。

埃特納火山是歐洲最活躍的火山，也是全球活動最頻繁的層狀火山。近年來幾乎年年噴發，雖偶有火山灰降落覆蓋市區，但尚未造成重大災害。去年甚至還曾罕見地噴出類似「煙圈」的火山氣泡，引起廣大關注。

If only we’d given the Paris Climate Accord more money, then the globalist bureaucracy could have stopped Mt. Etna from releasing 10% of the world’s carbon into the atmosphere just now. pic.twitter.com/VS8t5M22RH — The Redheaded libertarian （@TRHLofficial） June 2, 2025

❗️???????????? - Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je — ????????The Informant （@theinformant_x） June 2, 2025

火山口突噴出濃煙與熔岩，遊客沿山徑驚慌奔逃。（翻攝自X@theinformant_x）

火山碎屑流高速滑落山坡，畫面驚人。（法新社）

火山灰飄至鄰近城鎮，當局籲卡塔尼亞居民注意呼吸防護。（法新社）

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