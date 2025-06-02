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    義大利埃特納火山爆發！濃煙衝6公里高 遊客奔逃畫面曝

    義大利埃特納火山猛烈爆發！火山灰直衝6千公尺高空。（路透社）

    義大利埃特納火山猛烈爆發！火山灰直衝6千公尺高空。（路透社）

    2025/06/02 22:57

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）今日再度爆發，強烈噴發出大量火山氣體、熔岩與火山灰，濃密煙柱直衝天際，最高達6400公尺，場面震撼。不少遊客在火山爆發瞬間驚慌逃命，現場畫面在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，義大利國家地球物理暨火山學研究所（INGV）指出，此次爆發屬於強烈的「斯特朗博利型火山噴發」，爆炸活動幾乎持續不斷，火山東南火山口北坡甚至出現局部坍塌。該處也是數月前熔岩流經的區域。

    INGV表示，爆發發生前數小時已偵測到火山震動明顯增強，隨後噴發出大量火山灰與碎石，形成高速下滑的火山碎屑流。這類火山活動具有高度危險性，能造成嚴重傷害。

    據報導，遠在40至50公里外的城市陶爾米納與卡塔尼亞都清楚聽見爆炸巨響。民防局也已發出火山觀測通報（VONA），通知航空單位避開火山上空及周邊空域。目前卡塔尼亞與巴勒摩機場仍維持運作，部分航班已預防性轉降他地。

    社群媒體上流傳的影片和圖像顯示，許多遊客從歐洲最大、最活躍的埃特納火山半山腰狂奔逃命，濃煙則在他們上方不斷沖天。

    針對這次爆發，英國倫敦大學學院（UCL）地球災害學榮譽教授麥奎爾（Bill McGuire）表示，雖然火山噴發看來驚人，實際上對於埃特納火山而言並不罕見。他指出：「這座火山幾乎年年爆發，當地居民早已習慣此類活動」。

    麥奎爾補充，火山灰與氣體可能對靠近火山口的民眾造成呼吸道不適，但通常不會波及太遠距離。他建議，如果火山灰量大蔓延範圍廣，佩戴口罩可降低吸入風險。

    他也提醒，火山爆發時最致命的威脅來自高溫火山彈與落石，但僅限於靠近火山口的區域，「這些地區應避免進入，以防不測」。

    埃特納火山是歐洲最活躍的火山，也是全球活動最頻繁的層狀火山。近年來幾乎年年噴發，雖偶有火山灰降落覆蓋市區，但尚未造成重大災害。去年甚至還曾罕見地噴出類似「煙圈」的火山氣泡，引起廣大關注。

    火山口突噴出濃煙與熔岩，遊客沿山徑驚慌奔逃。（翻攝自X@theinformant_x）

    火山口突噴出濃煙與熔岩，遊客沿山徑驚慌奔逃。（翻攝自X@theinformant_x）

    火山碎屑流高速滑落山坡，畫面驚人。（法新社）

    火山碎屑流高速滑落山坡，畫面驚人。（法新社）

    火山灰飄至鄰近城鎮，當局籲卡塔尼亞居民注意呼吸防護。（法新社）

    火山灰飄至鄰近城鎮，當局籲卡塔尼亞居民注意呼吸防護。（法新社）

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