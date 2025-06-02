為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    衝線前倒地猝逝！24歲女跑者命喪愛爾蘭馬拉松

    愛爾蘭馬拉松賽傳憾事 女選手終點前猝倒身亡。示意圖，非當事人。（資料照）

    愛爾蘭馬拉松賽傳憾事 女選手終點前猝倒身亡。示意圖，非當事人。（資料照）

    2025/06/02 23:27

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一年一度的科克市馬拉松（Cork City Marathon）日前爆出憾事，一名年僅24歲的年輕女子，在即將完成半程馬拉松時突然倒地，經現場急救與送醫後仍不幸身亡，震驚當地社會。

    根據《Irish Mirror》報導，這場賽事於6月1日舉行，超過1.1萬人參加，包括來自26國的外籍跑者。這名女子參加的是21公里的半馬，根據目擊者描述，她在終點前僅數公尺之處突感身體不適，當場倒下。醫護人員立即施予緊急處置，並送往大學醫院搶救，但仍回天乏術。

    死者是24歲的艾倫．卡西迪（Ellen Cassidy），來自科克市北區。她過去是表現亮眼的泳將，自9歲起加入道爾芬游泳俱樂部，主攻100與200公尺仰式，曾代表愛爾蘭出戰歐洲青少年錦標賽及國際學校競賽。大學期間，她更是愛爾蘭國立科克大學（UCC）水球與游泳隊的隊長，並參與馬爾戴克運動中心的菁英培訓計畫。

    事後，副市長霍諾雷．卡梅尼（Honore Kamegni）在X平台表示哀悼：「我深感悲痛，一位年輕女子在今日的馬拉松終點前不幸過世。她的離去，是整座城市的損失」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播