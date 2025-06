衝線前倒地猝逝！24歲女跑者命喪愛爾蘭馬拉松

2025/06/02 23:27

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭一年一度的科克市馬拉松(Cork City Marathon)日前爆出憾事,一名年僅24歲的年輕女子,在即將完成半程馬拉松時突然倒地,經現場急救與送醫後仍不幸身亡,震驚當地社會。

根據《Irish Mirror》報導,這場賽事於6月1日舉行,超過1.1萬人參加,包括來自26國的外籍跑者。這名女子參加的是21公里的半馬,根據目擊者描述,她在終點前僅數公尺之處突感身體不適,當場倒下。醫護人員立即施予緊急處置,並送往大學醫院搶救,但仍回天乏術。

死者是24歲的艾倫.卡西迪(Ellen Cassidy),來自科克市北區。她過去是表現亮眼的泳將,自9歲起加入道爾芬游泳俱樂部,主攻100與200公尺仰式,曾代表愛爾蘭出戰歐洲青少年錦標賽及國際學校競賽。大學期間,她更是愛爾蘭國立科克大學(UCC)水球與游泳隊的隊長,並參與馬爾戴克運動中心的菁英培訓計畫。

事後,副市長霍諾雷.卡梅尼(Honore Kamegni)在X平台表示哀悼:「我深感悲痛,一位年輕女子在今日的馬拉松終點前不幸過世。她的離去,是整座城市的損失」。

