《彭博》：赫格塞斯亞洲行大力宣揚美國承諾 贏得盟友讚賞

赫格塞斯此次在「香格里拉對話」的防衛和安全議題談話，讓不少亞洲盟友重新感到安心，但仍對川普的反覆無常十分忌憚。（美聯社）

2025/06/02 20:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》2日報導，在5月30日6月1日舉行的新加坡亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」上，美國國防部長赫格塞斯強調美國不會退出亞洲，更不會放任盟友遭受「屈從和脅迫」，贏得盟友一片讚賞，但仍化解不了各國對川普政策反覆，尤其關稅政策方面的擔憂。

美國副總統范斯今年3月訪問歐洲期間，針對軍費開支、烏克蘭戰爭等問題重批歐洲盟友後，美國的亞洲盟友此次無不對參加「香格里拉對話」的防長赫格塞斯提高警覺，但赫格塞斯除了傳達川普要求各國必須提高軍費開支外，更表明美國不會置身事外，也不會讓盟友「受到屈從或脅迫」，贏得許多盟友稱讚。

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儘管如此，赫格塞斯仍無法消除各國將領、防長、情報官員對川普關稅等決策反覆無常的擔憂，而這些人都是助美抗中的關鍵人物。

馬來西亞首相安華表示，貿易是戰略框架的一環，必須加以保護，使其不受任意實施貿易限制的衝擊。另有不願透露姓名的官員坦言，他們不確定川普是否會在各國需要的時候站在他們一邊，而且任何與川普達成的協議，都可能隨後在川普一篇社群媒體發文中作罷。

這種不確定性似乎正推動印太國家和歐洲在全球規則的基礎上，加強共同安全意識和自由貿易機會。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在論壇期間都在向亞洲國家喊話，「如果你們拒絕單邊主義、霸凌和侵略，選擇合作、共同繁榮和共同安全，歐盟將永遠站在你們這邊」。

日本防衛大臣中谷元大力宣揚日本與印度和菲律賓建立更密切關係的努力，而立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）也表示，立陶宛正與該地區夥伴合作，應對中俄兩國的網路威脅，以及中國在無人機製造和造船領域的主導地位。

就連美國在印太最親密的合作夥伴之一澳洲，也表示要對盟友採取某種獨立態度。澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）一方面歡迎赫格塞斯向該地區伸出援手，另一方面也強調自由貿易一直是亞洲命脈，而美國的高關稅對貿易造成的衝擊和破壞，代價十分高昂。

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