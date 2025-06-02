美參議員踢爆普廷「假和平真備戰」 推「毀滅級制裁」鎖喉中印金流

烏克蘭總統澤倫斯基（中）5月30日於首都基輔，會晤到訪的美國共和黨參議員葛蘭姆（左）與民主黨參議員布魯門塔（右），當時俄羅斯對烏克蘭的攻擊仍在持續。（路透）

2025/06/02 20:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷遭控假和談真備戰，兩名美參議員警告，未來兩週是戰爭關鍵，並力推「毀滅性」制裁斷俄金流。他們指控普廷正利用和談作掩護，暗中準備對烏克蘭發動新一輪大規模軍事攻擊。

《美聯社》報導，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在訪問烏克蘭並與法國總統馬克宏會談後，1日於巴黎發出警告。

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葛蘭姆根據此行觀察直指普廷正準備發動更多戰爭；布魯門塔則強調，俄羅斯發動新攻勢之際，對各方均是「關鍵時刻」，而他們力推的制裁法案將對俄經濟造成「毀滅性」打擊，使其「淪為貿易孤島」。

這項由兩位參議員力推、獲得美國參議院近乎全體支持的跨黨派制裁法案，被視為西方國家掐斷克里姆林宮戰爭機器的最後機會之一，儘管其在華府的前景未明。法案內容極其嚴苛，計劃對持續購買俄羅斯石油、天然氣、鈾及其他出口品的國家，點名如中國和印度等（此類貿易約佔俄羅斯能源貿易額70%），徵收高達500%的懲罰性關稅。

葛蘭姆形容這是「我在參院生涯中所見過最嚴厲的法案」，並揚言「我們將因中國和印度支撐其戰爭機器的行為而打擊它們。」

儘管新一輪和平談判定於2日在伊斯坦堡舉行，但烏克蘭方面指莫斯科未提嚴肅提案。兩位參議員認為，這是普廷刻意的拖延戰術，「普廷正在玩弄美國總統川普，他把川普當傻瓜耍」。布魯門塔說，普廷藉此「拖延和設置障礙，以便他能發動攻勢，奪取更多土地。」葛蘭姆更明確指出：「我們看到了可靠證據，顯示普廷計劃在夏季或初秋發動新的入侵攻勢。」

對於制裁法案，川普態度仍顯保留，稱「我得看看」。葛蘭姆則透露法案起草曾徵詢川普顧問意見，並指「試圖與普廷友好接觸已清楚表明他對結束戰爭不感興趣。」布魯門塔期望，參院罕見的跨黨派挺烏共識及他們帶回的見聞能改變白宮想法。

參議員們在基輔目睹戰爭慘狀，包括近2萬名烏克蘭兒童據報遭強行遷移至俄羅斯，以及布查鎮（Bucha）平民遭屠殺的證據。在與馬克宏會談後，他們認為歐洲已準備強化立場。布魯門塔表示：「馬克宏總統展現了道德清晰度，與我們帶回華盛頓的訊息百分之百同調。」

他們警告，若不立即行動阻止普廷，北約組織未來恐因條約義務迫使美軍參戰。

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