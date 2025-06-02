贈送馬爾地夫巡邏艇 澳洲防長：維護地區安全

澳洲國防部長馬爾斯宣布，澳洲將贈送一艘巡邏艇給馬爾地夫。（美聯社）

2025/06/02 21:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）今（2）日宣布，澳洲將贈送一艘巡邏艇給馬爾地夫，以「維護地區安全」。

《法新社》報導，馬爾斯在訪問時馬爾地夫首都馬利（Male）表示：「根據我們的國防策略，澳洲正與東北印度洋的夥伴合作，維護地區安全與穩定。」

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澳洲允諾送出的船隻是船身長約39.5公尺的守護者級（Guardian-class）巡邏艇

，最大航程約3000海里，可容納23人，但這艘船目前還在造，估計得等到明年才能正式服役。

馬爾斯補充說，澳洲也會提供水文設備協助馬爾地夫繪製海底地形圖，這將提升航海安全性，也有助於馬爾地夫的經濟發展。

《法新社》指出，澳洲是四方安全對話（Quad）成員國之一，與其它3個成員國美國、日本及印度一同被視為是在印度洋對抗中國日漸增長影響力的支柱。

馬爾地夫親北京的總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）雖然在2023年上台後揚言要驅逐島上的印度駐軍，但他隔年10月訪問印度時受到熱烈歡迎，印度總理莫迪（Narendra Modi）也說，這次訪問象徵兩國開啟「新篇章」。

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