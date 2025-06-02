談判前夕 俄無人機襲擊烏東至少5死6傷

烏東札波羅熱地區遭遇俄羅斯無人機攻擊，多棟建築物受損。（路透）

2025/06/02 20:37

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭昨（1）日以無人機襲擊俄軍機場，多達40架戰略轟炸機被摧毀，戰果豐碩，但烏克蘭官員今（2）日指出，俄軍昨日也以無人機襲擊烏克蘭東南部大城札波羅熱市（Zaporizhzhia）郊區，導致5人身亡，今日上午東北部的蘇梅州（Sumy）也遭遇無人機攻擊，至少6人受傷，數棟建築物受損。

《路透》報導，烏克蘭札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在Telegram發文稱，札波羅熱市東邊的村鎮泰爾努瓦泰（Ternuvate）有3名婦女不幸死於俄軍接連的空襲，1間商店與數棟民宅受損；另外鄰近行政區也有1名男子遭受導引炸彈爆炸波及喪生，總計共5人死亡，9人受傷。

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蘇梅州州長西內胡博夫（Oleh Sinehubov）在Telegram發文說，他轄下地區遭遇俄軍無人機攻擊，導致6人受傷，其中包含2名孩童，多棟建築物也遭殃。

烏俄兩國今日將在土耳其第一大城伊斯坦堡（Istanbul）進行和平談判，談判表定在台灣時間2日晚間6點開始，但《路透》指出，談判因不知名原因而延後舉行。

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