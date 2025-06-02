烏俄第2輪和談落幕 澤倫斯基：雙方將交換戰俘

烏克蘭與俄羅斯在土耳其伊斯坦堡進行第2輪和平談判。（法新社）

2025/06/02 22:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的第2輪和平談判今（2）日在土耳其伊斯坦堡的徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行，僅進行約1小時便結束，雙方再次達成交換戰俘的協議，其它細節尚待公布。

《路透》報導，烏俄本輪和平談判在豪華飯店徹拉安宮舉行，主持和談的土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）在談判開始前對兩國代表團表示：「全世界都關心這裡的交流。我相信你們會取得具體成果，帶我們向和平更近一步。」

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菲丹補充說，會談的目標在於評估停火條件、商討兩國總統見面的可能性，並尋求更多戰俘交換的機會。

烏克蘭外交部在Telegram上PO出的影片顯示，談判大約在台灣時間晚間7點半左右開始，座位安排不同於上輪談判，部分成員穿著軍裝的烏克蘭代表團坐在畫面右側，西裝筆挺的俄國代表團位於左側。

正在立陶宛參與其他行程的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會後表示，俄烏雙方正在籌備交換戰俘事宜。

據澤倫斯基的幕僚長指出，烏克蘭代表團在會談中還向談判對手出示了一份被擄到俄國的烏克蘭孩童名單，並表態希望能讓這些孩子們返回家鄉。

俄方代表則回覆，將這些孩童帶到俄國是為了保護他們遠離戰火。

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