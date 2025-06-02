偷吃人妻+貪汙公款！泰國村長慘遭老婆「猛扯GG」當眾修理

泰國一名村長不僅和已婚女子發展不倫戀，還涉嫌挪用超過30萬泰銖的社區捐款，他試圖駕車帶小三落跑，遭被元配當街攔阻，元配還將他拖下車，並當眾猛抓其生殖器狠狠修理。（圖擷取自臉書，本報合成）

2025/06/02 21:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在泰國東北部烏隆他尼府披汶拉縣（Phibun Rak），近日發生一起村長挪用捐款與婚外情的醜聞。泰媒指出，這名村長不僅和已婚女子發展不倫戀，還涉嫌挪用超過30萬泰銖（約新台幣29萬元）的社區捐款，他試圖駕車帶小三落跑，遭被元配當街攔阻，元配還將他拖下車，並當眾猛抓其生殖器狠狠修理。

綜合泰媒報導，這起事件發生在上月28日，披汶拉縣一名57歲村長沙溫（Sawaeng），當天前往披汶拉地區公所開會，未料事後與元配發生激烈衝突，並被不少村民目睹事發經過。根據目擊者透露，沙溫開完會後準備駕駛妻子名下的皮卡車離開，車內還載著他婚外情的對象，但沙溫的妻子事前接獲通知，提早趕到現場強行攔阻2人。

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從錄影畫面顯示，沙溫被妻子強行粗暴拖下車後，雙方爆發激烈爭執，妻子為了奪回車鑰匙，還一邊伸手猛抓沙溫的生殖器、一邊怒斥「不准開我的車載小三」，此舉讓沙溫當場哀號慘叫，並向現場圍觀村民求救。然而，他被踢爆涉嫌挪用社區捐款，因此村民非但沒有協助其脫困，部分村民甚至還與妻子一起猛抓他的生殖器洩憤。

報導指出，事後有其他理智的村民上前勸阻，才讓沙溫的妻子停下攻擊，並讓強迫沙溫交出鑰匙，至於車中情婦則是默默離開現場。事後證實，這名情婦也是住在村內的當地人，並且早就與一名男子結婚，不僅如此，情婦的法定老公還事發當天，於現場親眼目睹妻子外遇瞬間，當場氣得情緒崩潰，被親友輪番安慰下才逐漸平復心情。

除了外遇問題，沙溫被村民們指控挪用逾30萬泰銖、預計用在寺廟建設與行政項目的社區捐款，村民指出，沙溫聲稱這筆資金目前皆用於公共用途，但眾人並未見到任何實質成果，且多次要求他公開帳目，也遲遲不願理會。直到外遇事件曝光後，沙溫才主動辭去村長職務，但拒絕對貪汙指控作出回應，當地區長已下令對其展開調查。

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