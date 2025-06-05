日獨居婦將衰老愛犬從6樓扔下 想「幫牠解脫」反釀悲劇

日本官方與動保團體統計，每年有約4.5萬犬貓因飼主棄養進入收容機構，但因經濟貧困導致的虐待與放棄案例卻逐年攀升。示意圖。（情境照）

2025/06/05 22:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋52歲婦人4月間將陪伴她19年的老年吉娃娃「三郎」從自家公寓6樓拋下，聲稱希望牠能無痛離世，卻導致狗狗重傷癱瘓，在一個月後不幸過世。事件背後也揭露日本高齡者獨自飼養寵物的制度性困境。

據《TBS News》報導，獨居婦人曾在居酒屋擔任店長，但十年前因建物拆遷失業，之後靠補助度日，陷入酗酒與憂鬱困境。三郎是她從友人接手的伴侶犬，陪她度過人生最艱難的時光。婦人說，看到三郎日益衰老、走路困難，心中感到萬分不捨，才起了「幫牠解脫」的念頭。

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但這場「送別」卻演變成更深的悲劇。三郎墜落後奇蹟生還，被診斷出腦部損傷及下半身癱瘓，臥床一個月後在睡夢中辭世。婦人被警方以違反《動物愛護法》逮捕，被處以10萬日圓（約新台幣2萬1000元）罰款。

事件曝光後，引起對高齡者飼養寵物問題的廣泛討論。愛知縣武豐町的民間動保機構「Dog Rescue Hug」指出，目前光是他們中心，就收容了22隻因高齡飼主無力照料而遭遺棄的犬隻。負責人塚本惠說，許多老人獨居，收入有限，難以負擔醫療與日常照料開支，卻也因寵物是生活重心，難以割捨，「這是現代社會不願面對的困境」。

據日本官方與動保團體數據，每年仍有約4萬5000隻犬貓因飼主棄養進入收容機構，雖較以往下降，但因經濟貧困導致的虐待與放棄案例卻逐年攀升。特別是高齡獨居者，缺乏家庭支援與社會系統介入，最終容易釀成無法承擔的悲劇。

三郎死後，由塚本親自前往將牠遺體接回，代為處理後事。她心痛地說：「如果我們能早點知道牠的情況，也許一切可以改變。」她呼籲政府應設立專責窗口，針對高齡飼主提供寵物照護協助，避免類似悲劇再發生。

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