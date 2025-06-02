川普轉發陰謀論 稱拜登2020年已遭處決、被複製人取代

美國總統轉發一則毫無根據的貼文，該文稱美國前總統拜登已被複製人取代。（歐新社）

2025/06/02 18:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普上週六（5月31日）晚間在其社群平台「Truth Social」 上，轉發了一則毫無根據的貼文，該貼文聲稱前總統拜登已於2020年遭處決，並被複製人或機器人取代。

美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報導，這則原始貼文由一名經常散布古怪言論的匿名「Truth Social」用戶發布，暗示拜登已被「複製人、替身」以及「機器人工程製造的無靈魂、無心智實體」所取代。川普將此貼文連結分享給其近千萬追隨者，但未附加任何背景說明或解釋。原始發文者的帳戶追蹤人數略多於5千人。

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白宮未立即回應置評請求，說明川普為何分享此貼文，以及他是否相信拜登已於2020年遭處決。

近幾週來，川普對拜登發動了一連串更為激烈的攻擊。川普和眾議院共和黨人嚴密審視拜登使用自動簽名筆 （autopen） 簽署部分法案和行政命令的情況，並以此質疑其精神狀態。川普甚至聲稱拜登簽署的部分赦免令無效，因為未使用真筆簽署。NBC新聞曾報導，白宮使用自動簽名筆已有數十年歷史。

報導指，多年來，川普頻繁分享假訊息及未經證實的陰謀論。他一再重複其贏得2020年總統大選的虛假說法，此說法導致其部分支持者於2021年1月6日攻擊國會大廈，企圖推翻拜登的勝選結果。他也曾聲稱（後又改口）前總統歐巴馬並非在美國出生，並在2024年競選期間指控海地移民「吃寵物」。所有這些說法均已被揭穿或證實為虛假。

川普的核心圈人士也曾散布陰謀論，其政府部分高層官員曾散播關於疫苗或所謂「深層政府」（deep state） 的假訊息。衛生及公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 便曾重複疫苗導致自閉症的已被證偽說法；聯邦調查局 （FBI） 的局長及副局長則散布拜登政府與「深層政府」將FBI武器化以對付川普的言論。

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