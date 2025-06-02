恐怖高科技！北韓手機暗藏監控系統 每5分鐘自動截圖

外媒披露金正恩的窒息式監控手段，人民手機每五分鐘會被偷偷截圖一次。（歐新社）

2025/06/02 20:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一支從北韓走私出境的手機揭露了平壤獨裁政權對人民的驚人控制程度，調查發現，這支手機會每5分鐘自動截圖1次，存入北韓當局可存取的資料夾中，更會監測並自動變更南韓的生活用語，顯示北韓當局正運用科技手法，窒息式地監控人民。

據《紐約郵報》報導，近日英國廣播公司（BBC）調查發現，這支由《每日北韓》走私出來的北韓手機，看似與一般手機無任何的差別，卻會在使用者提及「南韓」時，自動將該詞改為「魁儡國家」，還會在輸入「歐巴」（oppa）一詞時，自動修正成共產用語「同志」，以稱呼年長男性。

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調查更發現，該裝置會每5分鐘擷取螢幕一次，並將圖片儲存在用戶無法存取的秘密資料夾中，但北韓當局可能可以隨時去存取該資料夾。

對此，華盛頓特區史汀生中心（The Stimson Center）資深研究員、北韓科技與資訊專家威廉斯（Martyn Williams）表示，「現在的智慧型手機，已經成為北韓試圖向人民灌輸共產思想的重要手段之一。」他也進一步警示，北韓現在在資訊戰中開始佔上風。

除了資訊戰外，金正恩也在2023年正式將使用南韓日常用語或用南韓口音講話定為國家犯罪，甚至成立「青少年打擊小隊」在街上巡邏，監視北韓年輕人的行為。對此，脫北者直言，「當年甚至因為模仿南韓的髮型與穿著而被攔下訓斥。我感到窒息，突然有種非走不可的衝動。」

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