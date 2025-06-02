台日各推AI李登輝、AI安倍晉三 安倍昭惠期盼重現2人對談

李安妮與安倍昭惠生日只差一天，日本李登輝之友會今天為兩人舉辦慶生會暖壽。（記者林翠儀攝）

2025/06/02 17:32

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕李登輝基金會董事長李安妮今天在日本李登輝之友會舉辦的聚會中發表「數位李登輝」的推動進度，會中更由「AI李登輝」吟唱「化為千風」歌曲，引來包括日本前首相安倍晉三的遺孀昭惠夫人和多位阿輝伯迷熱淚盈眶，昭惠夫人表示，她已經委託友人將安倍AI化，希望未來能以AI重現李登輝和安倍晉三的對談場面。

李安妮和昭惠夫人在今年3月雙雙被委任成為日本李登輝之友會的榮譽顧問，李友會今天召集會員發表這項人事，也為兩人舉辦慶生會提早暖壽。李安妮生日6月9日剛好是安倍夫婦的結婚紀念日，而昭惠夫人生日則是在隔天的6月10日，李安妮表示，她是這兩年才發現這個巧合，深覺人與人的緣份真的非常不可思議，她和昭惠的生日只差一天，不過兩人的年齡差了12年，生肖都屬馬，兩人也自然而然以姊妹相稱。

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昭惠夫人也很相信緣份，她在今天的慶生會上還補充，婆婆安倍洋子的生日是6月14日，和美國總統川普是同一天生日。昭惠夫人近日訪問莫斯科與俄羅斯總統普廷會談，在日本引起很大的話題，安倍過世後，昭惠夫人走訪亡夫生前的舊友，即使僅為民間人士的身分，但她至今已和印度總理莫迪、美國總統川普和俄羅斯總統普廷單獨見過面。

她返回日本後，又馬不停蹄前往加賀市為爭取4連任的加賀市長宮元陸造勢，宮元市長相當挺台，為日台共榮首長連盟的會長。今天參加李友會舉辦慶生會，晚上參加NSO國家交響樂團在東京的演出。

李安妮這次訪日主要是為了參加NSO在東京的演出，她利用李友會舉辦的聚會向日本的李登輝之友報告「數位李登輝」的推動進度。今天會中也播放了一段與「AI李登輝」的對話，AI李登輝以國台日英四聲道進行自我介紹，長年擔任李登輝秘書的早川友久說，聲音仿真連他都分辨不出來，以為是播放了以前的真人錄音帶。不過對於AI李登輝演唱的「化為千風」，李安妮則吐槽說，「一聽就知道是AI唱的，因為爸爸會走音」，這讓原本聽得淚眼婆娑的昭惠夫人破涕為笑。

對於AI李登輝，昭惠夫人深感興趣，她提到目前有一群年輕人正在推動安倍數位博物館計畫，而她也委託友人製作「AI安倍晉三」，因為才剛著手，不知道成果將會如何，希望到時能夠重現AI李登輝與AI安倍晉三的對話。

昭惠表示，李登輝生前她並未碰過面，年輕時曾和安倍造訪過一次台灣，但在安倍過世後，她已數度訪台，每次訪台都很暖心，安妮姊姊就像家人一樣歡迎她。昭惠夫人今年2月訪台後，本月也將再度訪台，9月21日安倍生日當天，配合政治大學成立「安倍晉三研究中心」也將訪台，另外就是12月初前往台南參加安倍紀念館動工典禮。

安倍昭惠贈送給李安妮的生日禮物玻璃杯上以雷射刻有李登輝和安倍晉三的像。（記者林翠儀攝）

日本李登輝之友會今天為李安妮和安倍昭惠舉辦慶生會。（記者林翠儀攝）

李登輝基金會董事長李安妮今天向日本李友會成員報告「數位李登輝」的推動進度，安倍昭惠看到AI李登輝之後忍不住又拭淚。（記者林翠儀攝）

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